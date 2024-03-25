- Gündem

25 Mart 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mengen, Yeniçağ, Göynük, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

25 Mart 2024 Pazartesi Bolu Merkez, Mengen, Yeniçağ, Göynük, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
25 Mart 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mengen, Yeniçağ, Göynük, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

25 Mart 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGEN MERKEZ KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU25.03.202409:3015:00
BOLUYENİÇAĞA AŞAĞI, GÖLYÜZÜ  ANKARA BOLU YOLU, ANKARA ZONGULDAK YOLU, YAŞAR ÇELİK CD.25.03.202409:3012:30
BOLUGÖYNÜK HİLALLER, ILICA, KARAFAKILAR, KAYALIDERE, KÖYBAŞI, N KENDISI, SARICALAR, TURGUTLAR HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, ILICA, ILICA MAHALLE YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU25.03.202410:3011:30
BOLUGÖYNÜK YAPRAKLI SÜNNET KÖYÜ25.03.202413:0015:00
BOLUGÖYNÜK ALTINCILAR SÜNNET KÖYÜ ALTINCILAR MAH25.03.202409:3012:00
BOLU MUDURNU MERKEZ, ORTAKÖY ORTAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTAKÖY MERKEZ KÖY YOLU25.03.202410:0013:00
BOLUMUDURNU KURTLAR KURTLAR KÖYÜ YOLU25.03.202410:0013:00
BOLUMERKEZ MERKEZ BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU25.03.202411:3013:30
BOLUMERKEZ MERKEZ, YAZIÖREN KÖY SOKAĞI, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU25.03.202414:0015:30
BOLUMERKEZ MERKEZ, TATLAR BAHÇEKÖY MEVKİİ, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ25.03.202411:3013:30
BOLUMERKEZ AHMETLER, MERKEZ AHMETLER KÖYÜ YOLU, AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, KÜME EVLER25.03.202409:0011:00
BOLUMERKEZ ÇÖMLEKÇİLER, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, MERKEZ BAKIRLI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU25.03.202409:0015:30
BOLUMERKEZ ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, YUKARI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLA YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YEDİGÖLLER YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YUKARI HAMZABEY  YAYLASI, YUKARI MAHALLE YOLU25.03.202409:3017:00
BOLUMERKEZ BAHÇEKÖY MEZRASI BAHÇEKÖY KAHYALAR25.03.202409:0011:00
# tarih, ankara, mudurnu, elektrik

25 Mar 2024 - 11:33 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL