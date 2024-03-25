25 Mart 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mengen, Yeniçağ, Göynük, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

25 Mart 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MENGEN
|MERKEZ
|KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU
|25.03.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|YENİÇAĞA
|AŞAĞI, GÖLYÜZÜ
|ANKARA BOLU YOLU, ANKARA ZONGULDAK YOLU, YAŞAR ÇELİK CD.
|25.03.2024
|09:30
|12:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|HİLALLER, ILICA, KARAFAKILAR, KAYALIDERE, KÖYBAŞI, N KENDISI, SARICALAR, TURGUTLAR
|HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, ILICA, ILICA MAHALLE YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU
|25.03.2024
|10:30
|11:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|YAPRAKLI
|SÜNNET KÖYÜ
|25.03.2024
|13:00
|15:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|ALTINCILAR
|SÜNNET KÖYÜ ALTINCILAR MAH
|25.03.2024
|09:30
|12:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ, ORTAKÖY
|ORTAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTAKÖY MERKEZ KÖY YOLU
|25.03.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MUDURNU
|KURTLAR
|KURTLAR KÖYÜ YOLU
|25.03.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ
|BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU
|25.03.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ, YAZIÖREN
|KÖY SOKAĞI, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU
|25.03.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ, TATLAR
|BAHÇEKÖY MEVKİİ, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ
|25.03.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|AHMETLER, MERKEZ
|AHMETLER KÖYÜ YOLU, AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, KÜME EVLER
|25.03.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|ÇÖMLEKÇİLER, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, MERKEZ
|BAKIRLI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU
|25.03.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, YUKARI
|ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLA YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YEDİGÖLLER YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YUKARI HAMZABEY YAYLASI, YUKARI MAHALLE YOLU
|25.03.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|BAHÇEKÖY MEZRASI
|BAHÇEKÖY KAHYALAR
|25.03.2024
|09:00
|11:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.