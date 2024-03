Astrolog Mine Ölmez Haftalık Burç Yorumları ( 25 Mart – 31 Mart 2024 ): Tutulmalar için tarih verdi.. Tüm burçları bu konuda uyardı

Astrolog Mine Ölmez, bu hafta için yıldızların bizlere neler fısıldadığını açıklıyor. 8 Mart – 24 Mart 2024haftasında her bir burcu nelerin beklediğine dair detaylı ve özgün yorumlarla dolu bir rehber sunuyor. Mine Ölmez, zikirli burç yorumları..

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU 25 - 31 MART 2024

Koçlarda bir karar aşaması söz konusu. 25 Mart'taki ay tutulması özel hayatınızı ve ikili ilişkilerinizi ilgilendiren enerji terazi burcunda olacak.

Dolayısıyla ilişkinizde alma verme dengesi yoksa gerçek aşık değilseniz, gerçekten sevilmiyorsanız bitirme kararı alabilirsiniz.

Gerçekten öyle mutsuz, olmaması gereken, kader yolunuzda, yazgınızda uzun vadede kalıcı olmayan insanların gitme zamanı gelmiştir.

Açıkçası söylemek gerekirse bu etki önümüzdeki 15 günlük süreçte çok güçlü hissedilecek ama Ekim ayı da dahil olmak üzere bir yıl içerisinde özel hayatınızda çok önemli gelişmeler yaşanacak.

Eğer evlenmeyi düşünüyorsanız, biriyle yeni tanıştıysanız acele etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü güneş ve ay terazi burcunda.

Âşık olduğum, çok seviyorum, ruh eşimi buldum evlenmem lazım gibi koçların aceleciliği vardır.

Eğer çok acele ederseniz, iyice tanımadan evlenirseniz büyük zorluklardan geçme ihtimaliniz var. Bence emin olmaya çalışın.

Biraz daha ilişkiyi ilerletmeye çalışın diye tavsiye etmek isterim size.

Bazılarınızın sağlam olmayan, kader yolunuzdan artık çekilmesi gereken kişilerinde vakti gelmiştir.

Bu arada ilişkiler neden biter? Çok önemli bir konu. Terazi burcunun yöneticisi Satürn'dür. Bir insan sizin hayatınızdan çıkıyorsa siz kendi kader yolunuza gitmek üzere o insan sizin hayatınızdan gidiyor demektir.

Yani ayrılıkların hiçbirisi insanlar üzülsün perişan olsun diye olmuyor. Aslında ayrılıklar sizi kendi yaşam yolunuza koymak için oluyor.

Eğer işiniz sizin geleceğinizi etkiliyorsa, kariyerinizi etkiliyorsa, bakış açılarınızı değiştiriyorsa, sizi bir kalıba sokmaya çalışıyorsa Allah bir süre sonra onu sizin hayatınızdan çıkartır.

Bir şekilde yollarınız ayrılır, kendi yolunuza gitmenizi engelleyen insanlarla yollarınızın ayrıldığı bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim.

Bunun dışında bekar, hiç sevgilisi yok, aşk hayatı çok renksiz geçiyor diyelim, yıldırım aşklarına tutulabilirler gerçekten ama yine söylüyorum.

Nisan ayında Merkür Retrosu var, iki tane tutulma var.

Lütfen hemen tanıştım, âşık oldum demeyin. Ama sizin de suçunuz yok. Ruhunuzun tanıdığı insanlarla karşılaşacaksınız muhtemelen.

Ben bunu sanki yıllardır tanıyor gibiyim durumları yaşayacaksınız. Bu çok önemli bir şey, ruh eşi işte. Her zaman kişiye yar olmaz o ruh eşi ama gördüğünüz anda da onu yıllardır tanıyormuş gibi olursunuz.

Ve insanların çoğunun kendisini eksik ve yarım hissetmesinin sebebi de bu.

Gerçekten ruhuna dokunan insanla karşılaşmadıysa veya karşılaşıp onu kaybettiyse o kalbindeki kırgınlıkla yaşıyor bazı insanlar.

Lütfen! İlişkilerde umutlu olun, neşeli olun, enerjik olun.

Bitmesi gereken bir şeyi de hırslarınız ve egolarınız uğruna lütfen bırakmayın. Biraz böyle eşinizin, sevgilinizin, partnerinizin, ortağınızın kötü yönlerini görmek zorunda kalabilirsiniz.

Aslında yanlış tanımışım ben onu veya bu kadar değer verdiğim insan bu muymuş gibi şeyler de olabilir. Bazıları da evlilik yoluna doğru gidecekler.

Evlilik hazırlıkları yapacaklar. Evlilikle alakalı, ilişkilerle alakalı, ortak işler yapmakla alakalı önemli aşamalardan geçecekler.

Bunlar hayatta ayrılmaz dediğiniz insanların ayrıldığını duyabilirsiniz.

Sevgili koçlar, sizin için çok geçerli bu. Gözünün yaşına bakmayacak, ne evlenirken gözünün yaşına bakıyor bu koçlar, ne ayrılırken.

Her şey hızlı olacak hayatlarında. Acele giden iyi yerlere gitmez. Unutmayın bunu.

Ve bunun dışında avantajınız ne? Bir kere iş bulabilirler, iş kurabilirler. Uluslararası iş bağlantılarında başarılar elde edebilirler.

İçlerinde birçok sır, gizemi ve gizli şeyi çözebilecekleri bir süreçten geçiyorlar.

Canlarını hiç sıkmasınlar. Bir şekilde korundukları ve içgüdüsel olarak konsantre biçimde hedeflerine yönlendikleri bir süreçten geçiyorlar.

Konsantrasyon becerileri de son derece yüksek.

Onlara ne tavsiye ediyorum; lavanta ve gül özlerini hemen arttırın.

Bol bol lavanta özleri, gül özleri, lavanta suları, lavanta yağları, gül suları hemen kullanmaya başlayın. Çok iyi uyuyun ve gerçekten dinlenerek hayatınıza devam edin.

Eğer dinlenmezseniz bağışıklığınızın çökme ihtimali var.

Sevgili koçlara birazcık, gizli düşmanlara ve kötü kalpli insanlara da dikkat etmelerini tavsiye edeceğim.

Uzun bir süre sizi uyaracağım bu konuda hatta Nisan ayı boyunca da uyarmaya devam edeceğim.

Düşmanlıklara ve şeytani enerjiye, kötülükten beslenen insanlara karşı kendinizi lütfen koruyun.

BOĞA BURCU 25 - 31 MART 2024

Sevgili Boğa, ne çektik be. Ne çektik. Ama artık galiba, sevgili Boğa bahar geldi. Üzerimizdeki o bütün kirli ve puslu hava gitti.

Gitti ama boğalar, İş arkadaşlarıyla ilgili şok edici olaylar yaşayabilirler. Yaşıyoruz da.

İş arkadaşlarınızın hayatında çok değişik ve ilginç gelişmeler olabilir.

Size çatabilirler, sizle sorun yaşayabilirler. Kendi hayatlarında sorun yaşayabilirler, işten ayrılabilirler.

Yeni iş arkadaşlarınız olabilir, onlara adaptasyon zorluğu çekebilirsiniz.

İş hayatınızda beklenmedik ve tuhaf gelişmelere açıksınız. Siz kendiniz 6 aylık süreçte çok radikal bir şekilde işinizi değiştirebilirsiniz.

Bambaşka bir iş yerinde, bambaşka bir çalışma şartları altında, bambaşka iş arkadaşlarıyla yeni bir yola girebilirsiniz.

Çünkü sizler iş hayatında birlikte çalıştığınız insanların karanlık yüzlerini görmeye çok müsait bir süreçten geçiyorsunuz.

Karanlık yüzlerini görecekler. Ya bunlar ne kadar kötüymüş, ne kötü insanlarmış diyeceğiniz şeyler olabilir.

Ya da iş yerinizde küçük düşürücü, işte gözden düşürücü olaylara sebebiyet veren insanları tanıyıp yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.

Enteresan bir süreçten geçiyorsunuz.

Benim işim gücüm yok derken işe başlayabilirsiniz, çalışmak durumunda kalabilirsiniz veya günlük hayatınız, rutininiz çok yoğunlaşabilir birdenbire.

Mesela Nisan' ayında boğaların hani var ya Allah'ım gün 24 saatse bana yetmiyor diyecekleri bir ay olacak gibi gözüküyor.

Öyle bir sürece doğru gidiyoruz ki ‘bu zaman bana yetmiyor. Ben çocuğumla mı ilgileneyim, işime mi koşturayım, bunu mu hazırlayayım, onu mu yapayım’ dertlerine boğalar gerçekten yetişemeyecek gibi.

Yani o kadar çok iş yükünüz artacak gibi görünüyor ki. Bu süreçte neye dikkat etmeniz lazım? Öncelikle sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Bu iş yoğunluğunda, bu tempoda kemik sağlığınıza en başta dikkat ediyorsunuz.

Mesela ani hareketler yapmayın, belinize dikkat edin.

Eğer kadınsanız şu anda topuklu ayakkabı giymeye biraz ara verin. Mesela topukta sorunlar, belde ağrılar, bunlar artabilir.

Daha spor ayakkabılar, rahat ayakkabılar, belinizi ve sağlığınızı destekleyen ayakkabılar giymenizi tavsiye ederim.

Ayrıca spor yapıyorsanız ani hareketler yapmayın. Beliniz ve böbrekleriniz hassas bir sürece giriyor.

Suyunuza dikkat edin, böbreklerinizi yormayın. Gereksiz yere bir sürü takviye almayın.

Diyelim ki idrar probleminiz var? Hemen gidin bir idrar tahlili yaptırın. Bu konuda çok samimiyim.

Göbek deliğinizden itibaren makatınıza kadar olan tüm bölgeler hassas gözüküyor. Ve bir ay boyunca bunlara yatkın olacaksınız.

Bazılarınızda da ufak ufak baş, burun tıkanıkları, burun ağrıları, burun içi sorunlar, gözlerde hafif sorunlar olabilir.

Ben boğalara şunu söylemek istiyorum. Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu da önemli bir detay.

Ama iş hayatında, iş arkadaşlarıyla ilgili, iş yerleriyle ilgili çok önemli değişiklikler olacak.

Ve önümüzdeki günlerde gerçek dostlarıyla sahte dostlarını ayırt edecekleri olaylar yaşayacaklar.

Bazı insanları ‘ya sen her zaman kurban rolündesin, en çok sen ağlıyorsun ama en iyi hayatı olan da sensin, hadi yürü buradan’ deyip bazı arkadaşlarınızı gönderebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla çok iyi geçinemeyeceğiniz, anlaşamayacağınız bir süreç olabilir. Ama bir de ne olacak? Satürn de burada, Venüs de burada.

Kadim dostlarınızı da tanıyacaksınız. Yani ne yaşarsam yaşayayım yanımda olanlar ile ne yaşarsam yaşayayım, yanımda olmayıp sıvışanlar, hep ben daha bir derdimi anlatmadan bana ağlayanlar artık sizi görmek istemiyorum diyeceksiniz.

Ve sosyal çevrenizde müthiş bir ayıklama temizleme operasyonu yapacaksınız.

Kavgalar, tartışmalar çıkabilir. Bir de çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz bir dostunuzun bir sıkıntılı haberini alabilirsiniz.

Hayatında depremler olabilir, kötü olaylar yaşayabilir.

Depremler derken sarsıcı olaylar olabilir. Bir dostunuza destek olmak durumunda kalabilirsiniz önümüzdeki günlerde.

Çok değer verdiğiniz dostlarınızla ilgili, özellikle erkek dostlarınız Mars etkisinde birtakım sıkıntılar yaşayabilir. Dilekleriniz, umutlarınız, hayalleriniz gerçek olabilir.

Birileri üzülüyor, belki iş arkadaşlarınız üzülüyor, belki sosyal çevrenizden arkadaşlarınız üzülüyor ama siz gayet iyi ilerliyor gibi gözüküyorsunuz.

Tek problem sağlığınız olabilir. Bunun dışında aşk hayatınız da başarılı bir süreçten geçeceksiniz.

Kariyerinizde, hayallerinizde ve ideallerinizde ne varsa plan olarak bunları gerçekleştirebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

Önümüzdeki günlerde iş bereketiniz de muazzam artacak.

O yüzden bir kapı kapanırsa bile ola ki işinizden ayrıldınız, sakın üzülmeyin.

Çünkü bir kapı kapanırsa üç kapı açılır bu süreçte sizin için.

İş hayatınızda bolluk bereket enerjisi altındasınız sevgili boğalar.

Şifa veren ve dost olan insanlar olsun hayatınızda. Ne demişler? Biri biter, biri başlar. Kapanırsa yağ küpü, açılır bal küpü. O yüzden hiç dert etmiyoruz.

İKİZLER BURCU 25 - 31 MART 2024

Sevgili ikizler ve yükselen ikizler hazır mısınız?

Sana olgunluk göstermesi gerekenler Kimler olabilir?

Patronun, büyüklerin, annen, baban, kayınvaliden, kayınpederin. Senden daha büyük, daha olgun olması gereken kişiler.

Seni en çok yoran kişilere dönüştüyse, bu süreçte sessiz kalıp, gözlem yapıp, kendi bildiğinden şaşmadan ama onlarla da tartışmalara girmeden devam etmen senin için çok daha hayırlı olabilir.

Gerçekten seni baskılayan bir eş, bir kayınpeder, bir kayınvalide, bir anne, bir baba, bir patron varsa, senin işinde, gücünde ilerlemene engel olup baskılamaya çalışıyorlarsa onlara karşı sessiz ve gözlemci olmak durumunda kaldığın bir süreçten geçiyorsun.

Eğer savaşa girersen, eğer çok büyük savaşlara girmeye gönüllü olursan bil ki bu savaştan sen de yara alırsın gibi görünüyor.

Patronların, otorite sayılacak figürlerin sana çok da iyi davranmadığı bir süreç olabilir.

Ya da onların sağlık sorunları, hastalıkları, rutin problemleri seni yorabilir, onlara daha çok ilgi ve özen göstermek zorunda kaldığın, ekstra üstüne yük aldığın bir süreçten geçebilirsin.

İş ve kariyer hayatında yaşanabilecek olumsuzluklara, kavga ve tartışmalara da dikkat etmen gerekiyor.

Aşkın en büyük hali senin için geliyor olabilir.

Yalnızların çok büyük aşklar yaşayabileceği bir süreçten geçiyoruz.

Bu bir evlat sevgisi de olabilir, bir evlat haberi almak da olabilir, evladınızı evlendirmek de olabilir.

Mutluluklar ve kutlamalar zamanından geçiyorsunuz. Bir konuda da uyarmak isterim.

Çocuk sahibi olan bir ikizlerseniz, evladı olan bir ikizlerseniz onların hayatlarındaki bazı zorluklarda, bazı problemlerde destek olmanız gerekebilir.

Ya da onlara normalden daha çok ilgi, alaka göstermenizi ben çok tavsiye ederim size.

Lütfen biraz daha çocuklarınıza ilgili ve alakalı olun sevgili ikizler. Çünkü onlara odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

Dilekleriniz, umutlarınız, hayalleriniz, idealleriniz bir tarafta sorumluluklarınız, yapmanız gerekenler, üstünüzdeki baskı bir tarafta.

Siz kendi ideal ve hayallerinize gitmek için destekleniyorsunuz. Yine de bir işiniz, gizli gizli yürüttüğünüz bir işiniz varsa hani kimseye söylemeyin, büyüsü bozulmasın dediğiniz bir şey varsa veya gizli tutayım bu projeyi dediğiniz bir şey varsa bundan da çok büyük meyveler alabilir çok büyük başarıları elde edebilirsiniz onu söyleyeyim.

İçin için üzüldüğünüz şeyler varsa bunlardan da bir ferahlık haberi gelebilir sizlere ama bu aralar aşk hayatınızda çocuklarla ilgili konularda radikal değişimlere de açık gözüküyorsunuz.

Bazılarınız dış görünüşünü değiştirme ihtiyacında olabilir, gerçekten radikal bir değişim yapabilirsiniz. Saçınızda, başınızda, giyiminizde, kuşamınızda, tarzınızda radikal bir değişim yapabilirsiniz sevgili ikizler.

Evet, tavsiyem sakin ve gözlemci olmanız. Önemli konularda fikir beyan etmeden önce iki düşünün bir söyleyin.

Ya Fettah, ya Rezzak sizin için uygun olan isimler.

Aşk hayatınızda çok tutuklu bir süreç bu arada, onu da belirtmek isterim.

YENGEÇ BURCU 25 - 31 MART 2024

Ve yengeçler ve yükselen yengeçler için bazı şeyler yer değiştirmiş. İçini sıkan ne varsa çözümü ailende ya da geçmişinde olabilir.

Aile ve köklerin senin ruhunda iz bırakmıştır. Bu, bu arada hepimiz için geçerli.

Doğum haritalarımızda da aile alanımız bizim ruhumuzu, atalarımızı, köklerimizi, hangi köklerden geldiğimizi anlatıyor ve karakterimizi, yükselenimizi direkt gören bir alan burası.

Dolayısıyla bu aralar içiniz çok sıkılıyorsa, ‘niye benim işlerim ters gidiyor’ gibi sorgulamalarınız varsa ya da bir türlü soru işaretlerinize cevap bulamıyorsanız, kariyerde, işte, parada, ilişkilerde veya işte yerinize yerleşemiyorsanız tam da dördüncü evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek.

Bu ne demek? Evim, ailem, yuvam, sanki bir şeylerden koptum, yerimi bulamıyorum, ben nereye aitim sorusunun cevabını arayacaksınız.

Ailenizle, babanızla, annenizle daha yakından ilgilenmenizi gerektirecek olaylar yaşayabilirsiniz.

Nereye ait olduğunuzun sorularının cevaplarını arayabilirsiniz.

Böyle zamanlarda gerçekten, benim tavsiyem şu oluyor tabii ki, inanıyorsanız eğer bir ayrı dizimi çalışması yaptırabilirsiniz ya da bizim geleneklerimizde vardır bir helva kavurun, lokma dökün dağıtın, onların ruhlarını anın.

‘Bana tohumunuzu verdiğiniz için, bana yaşam verdiğiniz için, hücrelerinizden verdiğiniz için size teşekkür ederim’ deyin.

Ailenizde atanızda köklerinizde oralardan gelen bir huzursuzluk olabilir bu arada insanlar biliyorsunuz yakınlarını kaybedenlerimiz vardır bizi dinleyenler arasında unutuldukları zaman ölürler.

Dolayısıyla yakınlarınızı, büyüklerinizi, ölmüşlerinizi unutmayın.

Bu aralar çok anın. Belki de cevap orada saklı. Belki de bir şeyin yasını tutuyorsunuz bilmeden. Kendinizi bir yere ait hissetmekte zorlandığınız bir süreç olabilir.

Sevgili yengeçler, hayatınızda çok önemli bir yer değişikliği, arifesi yaşanıyor.

Evde, yuvada, ailede çok önemli değişimler olabilir. Anneniz, babanız, aile büyüklerinizi daha sorumluluk gerektiren durumlarda bulunabilirler, sizden daha çok sorumluluk bekleyebilirler, iş bekleyebilirler, yardım ve destek bekleyebilirler.

Ev almak, ev satmak, bir ev değişikliği yapmak, arsa almak veya ev, yuva, aile, hane, emlak ve kiralama konularında harekete geçmek için önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz gibi görünüyor.

Ev, yuva, aile, hane, emlak bu konular hayatınızda bu aralar aşırı önemli ama bir yandan da kariyeriniz için bir mücadeleniz var.

Güneşin kariyer alanınıza geçmesi sizin için çok verimli bir sürece işaret ediyor.

Bu süreçte iş bulanlar da çok şanslı, işten ayrılanlar da çok şanslı hiç üzülmesinler.

Çünkü daha kıymetli, daha kuvvetli, daha uzun yıllar hayrınıza olacak bir iş sektörüne girebilirsiniz.

Tayin, atama, yükseliş, kariyer başarısı bekliyorsanız bu konuda da avantajlı olarak gözüküyorsunuz.

Bu aralar ilişkilerde ciddileşme zamanı. Aileler tanışabilir, ciddi biriyle tanışabilirsiniz.

Bu ara evleneceğiniz insanla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek.

Ya da evleneceğiniz insanla planlar yapıp evlilik yoluna girme ihtimaliniz çok yüksek.

İlişkilerde ve aile yaşantısında sorumluluk alma zamanından geçiyorsunuz. Evde dengeler değişiyor kısacası aslında.

Ve sakın dua etmekten vazgeçmeyin hem maneviyatınız çok güçlü hem de dualarınızın çok makbul olduğu, maneviyatınızın, rüyalarınızın çok rehber olduğu bir süreçten geçiyorsunuz.

Size ne dedim tabi ki? Ya malikel, mülk. Malın ve mülkün gerçek ve tek sahibi.

Bana da ucundan verirsen sevinirim diyebilirsiniz.

Ey sevginin gerçek sahibi bana da ver. Ey rızkın gerçek sahibi bana da ver. Yani söyleyin.

Kaynaktan istiyorsunuz işte.

Sen duanı dile getirmediğin sürece kim senin ne isteğini nereden bilecek? Dolayısıyla gerçekten dillendirmek gerekiyor.

ASLAN BURCU 25 - 31 MART 2024

Şimdi sevgili aslanlar, dikkat dikkat diyeceğiz.

Tam da konuşma ve düşünce alanlarında bir ay tutulması gerçekleşiyor.

Yakın çevre, akraba, Hakikaten büyüklerimizin lafı ‘gırtlak dokuz boğum’ dokuz yutkun bir söyle diyorum.

Bu aralar konuşmalarınızla gündem olabilirsiniz ama bu gündem kötü bir gündemde olabilir, iyi bir gündemde olabilir. Biraz da size bağlı.

Çok iyi düşünülmemiş kararlar vermeyin. Çok iyi düşünülmemiş kararlarla yola çıkmayın.

Çok iyi düşünülmemiş veya hayatınızda gerçekten emin olamadığınız insanlarla anlaşma ve sözleşmeler yapmaktan kaçının.

Bakın hepiniz için söylüyorum sadece Aslanlar değil öncelikle Aslanlar ve sonra tüm 12 burç için söylüyorum. İki tutulma arefesindeyiz.

Bir ay tutulması, bir güneş tutulması. Merkür retrosu yaklaşıyor Nisan ayında. Dolayısıyla bir karar vermeden önce çok iyi düşünmemiz gerekiyor.

Ve siz aslanlar bu konuda daha da çok dikkatli düşünmeniz gerekiyor.

Çünkü önümüzdeki süreçte düşünce ve söylemlerinizin nezaketi hayatınızı kurtarabilir.

Mesela diyor ya söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı diye. Tam öyle bir zamandan geçiyorsunuz.

Düşüncelerinizin zarafetiyle kazanç elde edebilirsiniz. Mesela çok kötü olabilecek bir olayı zarif konuşmalarla, nazik konuşmalarla değiştirebilirsiniz, yön değiştirebilirsiniz.

Gerçekten nezaket böyle insanın, kaba insanın bile yüzündeki o kaba perdeyi yıkan bir tavır oluyor. Nezaketten vazgeçmeyin.

Her zaman söylediğimiz gibi, fikirde kuvvetli, müdafaanızda nazik olun.

Öyle nazik olun ki karşı taraf size saldırıda bulunamasın bile.

Ya da size bir argümanla gelemesin rahatsız edecek şekilde. Yani illa bağıranlar çok iyidir, haklıdır anlamına gelmiyor.

Tersine bağıranlar çoğunlukla haksızdır haberiniz olsun.

Özellikle suçlu insanları oradan anlayabilirsin. Bağıranlar genellikle hatalı olanlar. Tam tersine, sakin, hiç tavrından ödün vermeyen, fikrinde kesinlikle cayma olmayan, asla karşı tarafın fikrine uyum sağlamıyor ama o kadar nazik ifade ediyor ki. Yani, ele geçiremezsiniz böyle insanları.

Aslan Burcu'nun tam olarak bu tavırda olması gerekiyor.

Aslanlar, hayatınızda eğer konuşmalarınıza dikkat etmezseniz, davranışlarınıza, sözlerinize dikkat etmezseniz, hukuki süreçler olabilir, büyük tartışmalar içinde bulabilirsiniz.

Kendinize ‘keşke bu lafı etmeseydim, keşke de bunu söylemeseydim’ diyebilirsiniz.

Yakın çevrenizde gerçekten bir ayıpla yüzleşebilirsiniz aslanlar.

Çevrenizde birinin bir ayıbıyla; bu bir kardeşiniz olabilir, komşunuz olabilir, arkadaşınız olabilir, yakınlarınızda bir insanın ‘çok ayıp etti, keşke yapmasaydı, ne kadar ayıp etti’ diyeceğiniz bir durumu ile yüzleşebilirsiniz veya birileri sizi söylemediğiniz sözlerle veya söylediğiniz sözlerden ötürü suçlamalarda bulunabilir.

Yine de buradan anlayacağımız gibi konuşmalarımız veya konuşmadıklarımız çok önemli olacak Kardeşleriniz, yakın çevreniz ve akrabalarınızla ilgili konular önümüzdeki süreçte önemli olabilir.

Bir mülkünüzü elden çıkarıp satmak durumunda kalabilirsiniz.

Bu hayırsız bir durum değil bu arada. Gerçekten bir şeyin satışını gerçekleştirip o parayla başka bir yatırım yapma yoluna gidebilirsiniz.

Seyahatlerinizin, yolculuklarınızın çok artacağı bir süreçten geçiyorsunuz.

Eğitimlerle, bilgilerle ve bilgelikle donanacağınız bir süreçten geçiyorsunuz.

En aranızda en sinirli, en kendini geliştirmemiş olanlar şu enerjiyi kötü kullanacak gibi görünüyor.

Oradan kendinizi ölçebilirsiniz. Ufkunuzun genişlediği, bilginizin, dağarcığınızın genişlediği, dualarınızın makbul olduğu bir süreç.

Parayla ilgili biraz fazla harcama yapacağınız, elinizden mal çıkaracağınız, belki başka bir şey alacağınız bir süreç olduğu için maddi konularda dikkat etmeniz gereken bir süreç başladı.

Biraz uzun sürecek. Nisan sonuna kadar paranıza, pulunuza, hırsızlıklara, dolandırıcılıklara ve yanlış yatırımlara dikkat etmeniz çok önemli.

Bir de sakın yanlış estetik operasyonlara falan girmeyin. Dış görünüşünüze kafayı takıp hatalı hamleler yapmayın. Burada da bir uyarıda bulunuyorum.

Doktorunuza güveniyorsanız, gerçekten gerekli olduğuna inanıyorsanız bu tip işlere girişmenizi tavsiye ediyorum.

Düşünceleriyle gündem olabilir. Bilgi de, harcama da çok geniş, duaları çok makbul.

Ama konuşmalarına çok dikkat edecekler. Yani tamamen size bağlı. Bu olumsuz bir yorum değil bu arada.

Gündem de olabilir. Enerjiyi iyi kullanırsanız bereketiyle geri gelir size.

Demek istediğim şu size bağlı. Eğer geniş ve iyi niyetli bir insansanız bunun ekmeğini fazlasıyla yiyebilirsiniz.

Yani tartışırken bile belirli sınırları aşmadan, yanlış yerlere manipüle edilebilecek cümleleri kullanmayın.

Dikkatli hareket edin diyorum.

Konuşmalarınıza dikkat edin. Bir laf var ya, insanları aslında tanışırken değil, tartışırken tanıyoruz.

BAŞAK BURCU 25 - 31 MART 2024

Sevgili Başak, acaba biraz senin tartışman mı gerekiyor? Ya da ne bileyim, biraz ilişkini hareketlendirmen mi gerekiyor?

Bak, dikkatli tartışırsan, tutkunun dozunu ayarlarsan güzel bir süreç. Hakkın olanı savun. Ama nasıl savunacaksın? Balık enerjisinde. Ne demek o?

Çok dırdır eder. Bir de başaklar çok komik. Üstelik düşmanına bile bir şey öğretmeye çalışan bir burç.

Yani yanlış yapıyorsun, öyle yapma falan, öğretmenlik enerjisi çok yüksek.

Şifacılık enerjisi de çok yüksek. Dolayısıyla ayrılırken milyon tane mesaj yiyebilirsiniz bir başaktan.

Ya da ne bileyim kavga ettiğinizde size o konuyu anlatana kadar beyninizi kemirebilir.

Ya da yanında ola ki Allah etmeye yanlış bir şey söylediniz. Böyle fi tarihinden girip insanlık tarihinden olayı alarak size neden onu söylememeniz gerektiğini öyle bir anlatır ki bunalıma girersiniz.

Öğretmen enerjisi var başakta. İlla öğreteceğim, göstereceğim, değiştireceğim, düzelteceğim.

Dolayısıyla başakların bu ara iletişim dillerinde farklı bir teknik uygulamaları lazım.

İşte bu yaptığına çok üzüldüm. Bunu neden yapmamalısın? Vay bu yaptığın çok yanlış ama o sana öyle yapmıştı falan değil. Açıklamalar yapmayın.

Çok üzüldüm bu hareketine gibi nazlanın biraz. Nazlanmayı öğrenin.

Bakın, günün sonunda en zeki olan ya da en başarılı olan ya da en fedakâr olan değil olayları en iyi yönetip salağa yatanlar kazanıyor.

Bak, bunu unutmayın. Birilerine akıllı görüneceksiniz diye bütün işler de sizin üstünüze kalıyor.

Buradan da kar elde edemiyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani ben çok yoruluyorum, biraz rahatsızım gibi bahaneler üretin Her işi dört dörtlük yapmak zorunda değilsiniz.

Ondan sonra kavga da edeceksen de biraz böyle nazlanarak, işte tutkulu, daha böyle o yaşam enerjini yüksek tutmanın sana faydası olacağı bir süreçten geçiyorsun.

Her konuda mükemmel olmak zorunda falan değilsin, sen de insansın.

Biraz kendini gevşet. Partnerine çok kızıp çok yüklenme.

Onda beğenmediğin davranışlar varsa uygun bir dille söylemeye çalış.

Sürekli onu senin istediğin gibi bir insan yapmaya çalışma.

Çünkü sen onu senin istediğin gibi bir insan olarak bulmadın ve sevdin.

Hala onu olduğu gibi sevmeye gitmen gerekiyor.

Olduğu gibi sevmek, olduğu gibi kabul etmek durumundasın.

Partnerlerinin bazı sorunları olabilir. Askerlik, askerlik yapmak, iş değiştirmek, ailesindeki sorunları çözmek, partnerlerin normalden sinirli olabilir, bir anda birçok iş yapabilir, evli olan ve ilişkisi olan başakları özellikle uyarıyorum.

Partnerinizin iş yükü çok artabilir. Bu ara ona anlayış gösterin.

Bu ara onun yanında olduğunuzu hissettirin. Onu eleştirip değiştirip düzeltmeye falan çalışmayın.

Ama ben böyle çekemem demeyin. Ona karşı anlayışlı olun. Kavgalarınız da tatlı, nazlı ve cilveli olsun.

Kadın erkek fark etmiyor bu yorumlarımda. Evet, partnerinizle birbirinizi yemeyin. Kıskançlık krizlerine dikkat edin.

Ona destek olduğunuzu hissettirin. Kavga edecekseniz de dediğim gibi naz ve tutku içeren tartışmalar olsun.

Bu da avantajınız olabilir. Dozunu iyi ayarlarsanız.

Dramatik olma ve biraz nazlanmak sizin de hakkınız olabilir. Manipülasyon yapan yalancı insanlara bu süreçte dikkat edin.

Bazıları çat diye evlilik kararı alabilir, evlilik teklif edebilir.

Çünkü ilişkilerinizde müthiş bir ciddiyet ve sorumluluk zamanı geliyor.

Gerçekten doğru ve özel insanlarla ilişkilere çekildiğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız.

Ve elinize ay tutması etkisiyle bolca para geçebilir. Ya da para kaynaklarınızı arttıracak imkanlarla karşılaşabilirsiniz.

Yanlış yatırımlar yapmaktan siz de kaçınmalısınız.

TERAZİ BURCU 25 - 31 MART 2024

Teraziler ve yükselen teraziler. Önce sağlık diyelim, sonra da varlık.

Terazilerin altıncı evine Mars yerleşiyor. Ne demek bu? Aşırı derecede iş yükü, yoğunluk, alerjilerin tavan yapması, alerjik reaksiyonu olan teraziler, nefes darlığı çeken teraziler varsa veya işte nezle, grip gibi şeyleri zor atlatanlar varsa bu süreçte biraz daha dikkat etmeniz gerekecek.

Nereye yetişeyim, ben hangi biriyle uğraşayım diye düşünüp böyle çözüm bulamadığınız bir süreç olabilir.

Evcil hayvanlarınızla ilgili daha dikkatli olun.

Bakımlarını, sağlık konularını ihmal etmeyin. Çalışanlarınızla alakalı problemler, krizler yaşayabilirsiniz.

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili problemler, krizler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda kavgalar, tartışmalar, manipülasyonlar ya da kaçak güreşen insanlarla karşılaşabilirsiniz.

İş arkadaşlarınızın bazı sorunları olduğu için sizin iş yükünüz ekstra artabilir.

Çalışma hayatınıza ve sağlık koşullarınızla ilgili dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

Bir kere onu söyleyeyim. Sağlık ve çalışma hayatı. Buralarla ilgili önemli gelişmeler olabilir önümüzdeki günlerde.

Ayağınıza, ayak sağlığınıza, nezle, grip, alerjik reaksiyonlara biraz daha dikkat edin.

Ne olursunuz dinlenmeye çalışın. Günlük yaşantınızda müthiş bir yoğunlaşma söz konusu olabilir çünkü.

Bununla beraber teraziler hayatınızda çok önemli bir dönüşüm zamanından geçiyorsunuz.

Yükseleninizde ya da güneş burcunuzun bulunduğu yükselen terazi iseniz ya da güneş terazi iseniz ya da ay burcunuz terazi ise terazi burcunda yaşanan ay tutulması bu üç grubu da çok kuvvetli etkiliyor.

Tabii ki derecesi de önemli ama o kadar detaya girmeyeceğim şimdi burada Bir şekilde hayatınızda çok güçlü bir dönüşüm yaşayacağınızı söyleyebiliriz.

Kendinizi, bedeninizi, bakış açınızı, tavrınızı büyük ölçüde değiştirecek çok önemli olaylar yaşayacak olabilirsiniz.

Önceki tarz ve imajda bir değişim olacaktır önümüzdeki günlerde. Aynı zamanda ilişkilerinizde de bir tamam mı, devam mı, devam mı edelim, bitirelim mi sorgusu yaşanabilir.

Partneriniz sizin öz güveninizi düşürecek bazı suçlamalarda bulunabilir ya da kalbinizi incitebilir ya da partnerinizin yanında kendinizi yeterince iyi, güzel, harika hissetmediğinizi fark edebilirsiniz.

Ya da onun bir ayıbına, yanlışına uyanabilirsiniz. Bu süreç sizi birazcık sarsabilir.

Bu ara bu yorumlarımda Terazi Burcu'na ayrıca hassasiyet gösteriyorum.

Terazi 12 Burç içinde en çok bugün seni kucaklıyorum. Çünkü ay tutulmasının etkisine girmeye başlamışsındır.

Muhtemelen kendini yorgun, halsiz ya da tersine çok heyecanlı ya da ne yapacağını bilemez bir halde hissediyor olabilirsin.

Öncelikle sana en önemli tavsiyem şu olacak; ödem tutacak besinlerden kaçın, ödem attırıcı şekilde doktorunun tavsiyesiyle beslenmeye gayret et. Sağlığına özen göster.

Tartışmalardan, kavgalardan ya da ani fevri kararlardan lütfen kaçın.

Birazcık izole ol, biraz kendi içine dön. Dua, ibadet, meditasyon, kendi ruhuna dönebileceğin çalışmalara yönel.

Kendi içine, özüne dönmeye çalış. Eğer bir şeye kafayı çok takıyorsan zikir yapabilirsin. Bak zikir tekrar etmek senin zihnini bir yere odaklayacaktır.

Çünkü hem özel hayatında hem hayatının bütününü etkileyecek önemli olaylar yaşamaya müsait bir süreçten geçiyorsun.

İş değiştirip yeni bir iş bulma veya iş hayatında zorlukların yanı sıra konsantre olduğun konularda başarı elde etme avantajında var.

Sana olumlu veya olumsuz bir şey söylemiyorum, sağlığına dikkat et diyorum.

Hayatında çok önemli değişimler olacak diyorum. Evelallah tabii ki olacak derken hüküm gibi değil ama senin için her an her şey olabilir.

Kendini sev, kendine sarıl, kendini koru, güzel müzikler dinle. Çiçek kokla. Biraz kendini şımart.

AKREP BURCU 25 - 31 MART 2024

Canım lütfen kendine gel Akrep. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel derken öylesine demiyorum. Kendine gel.

Arkanı kollamak güzel olabilir. Birileri arkamdan bir şey mi çevirdi, bir şey mi konuştu, ne yaptı, ne etti diye düşünmek güzel olabilir.

Sana daha güvende hissettiriyor olabilir. Çünkü Akrep kontrolü kaybetmekten hiç hoşlanmaz.

Ama başkaları ya da senin kontrolünde gelişen olaylar için değil, kontrolün dışında daha doğrusu gelişen olaylar için değil, kendin için kullan.

Yani aman öyle mi dedi, beni mi aldattı, arkamdan bir şey mi çeviriyor, böyle mi konuştular, şöyle mi oldu, zarar mı göreceğim? Kabuslar veya uykularını kaçıran takıntılarını bir tarafa bırakarak sadece kendi gelişimine harca bu enerjiyi.

Tam böyle bir zamandan geçiyorsun. Çünkü evet gerçekten seni çekemeyenlerle, düşmanlarla, sıkıntılı insanlarla boğuşabileceğin bir süreçtesin.

12. evinde bir ay tutulması yaşayacaksın. Öncelikle seni evet, gizli düşmanlar, dedikodular, arkandan dönen oyunlarla ilgili bir uyarmak isterim.

Bir güvenmemeni, hemen insanlara içini açmamanı tavsiye ederim.

Hatta akrep, eğer beni anlar, ben ona zor günümde derdimi döktüm falan diye düşünüyorsan hiç ummadığın insanlar seni gerçekten hayal kırıklığına uğratabilir.

O yüzden lütfen sırrını kimseye verme bu aralar. Eğer verdiysen geçmişte de, önüne bunlar gelirse de soğukkanlı ol ve gerçekten bir hatan varsa bu hatandan dönmeyi seç.

Akrep Burcu için şunu söylemek istiyorum. Bir hatadan dönmek ne kadar kısa zamanda kestirmeden dönersen o kadar kendine zamanından kazanırsın, kendini kazanırsın.

Lütfen kaybetmekten korkma. Birileri benim arkamdan konuşur gider beni bırakır.

Bağımlı hissettiğin veya sana takıntılı hissettiren insanları ne kadar çabuk temizlersen o kadar iyi olacaksın.

Lütfen önce kendini seç. Kendine gel.

Kendi sağlığını seç. Çünkü önümüzdeki yaklaşık bir aylık süreçte sağlık konularında aşırı hassas olabilirsin.

Lütfen dinlenmeye ve sağlığına özen göstermeye bak.

Güneş altıncı evine geçti. Daha çabuk iş bulabilirsin. İş hayatında çok büyük bir yoğunluk yaşayabilirsin.

Bu yoğunluk seni yorabilir ve strese sokabilir. Yoğunluk olması güzel olacak.

Çok bereketli bir süreçten geçiyorsun. Ama sağlığını ihmal etmemen ve dinlenmen de gerekiyor.

Aşk evinde sorumluluklar alma zamanı. Ciddi bir ilişkiye başlayabilirsin, var olan ilişkini ciddi bir aşamaya geçirebilirsin.

Çocuk sahibi, bebek haberleri alabilirsin, çocuk sahibi olabilirsin. Çocuklarınla ilgili güzel gelişmeler, ciddi sorumluluklar alıp yaşayabilirsin, evlendirebilirsin, okula başlatabilirsin.

Çocuklarınla da ilgili güzel gelişmeler olabilir ama bu aralar çocuklarla ilgili konularda da aşırı koşturacağını ben düşünüyorum.

Aşk hayatın ve çocuklarla ilgili konularda şansın oldukça yüksek.

İş hayatında da öyle ama kontrolcülüğü birazcık bırakman gerekiyor ya hafız ya rahman ya rahim bak ard arda ya hafız ya rahman ya rahim ya hafız ya rahman ya rahim Allah'ım beni koru Allah'ım beni esirge.

Allah'ım beni annemin kucağındaymışım gibi güvende hissettir.

Bak rahman isminin ve rahim isminin babam sırtımda, arkamda babamın eli varmış gibi beni güvende hissettir.

Beni güven içerisinde yaşat. Hep buna niyet edin, olur mu?

YAY BURCU 25 - 31 MART 2024

Sevgili yay, yaylar. Evet, dostun üzgünse sen de buna takılırsın.

Çünkü sen dostlarının neşelenmesiyle neşelenen bir yapıya sahipsin.

Etrafında mutsuz insanlarla senin de neşen kaçar. Bir dostun, bir arkadaşın zorlu bir süreçten geçiyor olabilir.

Çok güvendiğin, çok sevdiğin dostlarının zorluklardan geçtiğine şahit olabilirsin.

Onların bu zorluklarında yanında olman gerekebilir. Sosyal çevrende bir kasvetli hava oluşabilir.

Veya çok sevdiğin bir dostunu bir kayıp yaşadığını ya da bir sorumlulukla alakalı sıkıntı yaşadığını ya da hak etmediği halde belki gözden düştüğüne şahit olabilirsin.

Onun gözden düşmesi seni de olumsuz etkileyebilir.

Moralini bozma ve dostuna olan görevini yerine getirmeye çalış.

Çünkü başka türlü için rahat etmeyecek gibi gözüküyor.

Yaylar inanılmaz merhametli insanlar bu arada genel olarak.

Bu aralarda da dostlarına, sosyal çevrene karşı aşırı bir hassasiyet içerisinde olabilirsin.

Bazı arkadaşlarınla sen de yol ayrımına girip yolunu ayırma ihtiyacında olabilirsin.

Yani bir şekilde yollarınız ayrılabilir ya da üzücü bir durum yaşanabilir gibi geliyor.

Bazı dileklerin ve hayallerin gerçekleşebilir. Evlenmek, nişanlanmak, evlilik teklifleri almak açısından çok şanslı gözüküyorsun ya da sen teklif edebilirsin.

Bir dileğin, bir umudun, bir hayalin gerçek olabilir.

Bir de normalde mesela her gün yaptığımız bir işimiz vardır. Bir de insanların bizi tanıdığı başka bir kariyerimiz vardır.

Bu konuda hep ben örnek olarak Ferhat Göçer'i veriyorum öğrencilerime de.

Mesela doktorluk mesleğine sahip, doktorluk yapıyor. Ama biz onu müzisyen olarak, şarkıcı olarak, sanatçı olarak tanıdık.

Dolayısıyla bu sanatından gelen gelirler Yaylar içinde ek bir işten veya kariyerlerinden gelen gelirler çok artış gösterebilir.

Mesela işte normal rutin maaşını alıyorsundur, orada sıkıntı yok.

Ama ekstra yaptığın bir iş ya da insanların seni daha çok tanıdığı, daha çok sevdiği bir işten çok güzel paralar kazanabilirsin.

Tam böyle bir süreçten geçiyorsun.

Yükselen yaylar en çok onlar etkileniyor. Çok güzel bir başarı elde edebilirsin ve sosyal çevrende de bu kutlamalarla, davetlerle, ödüllerle geçebilir senin için bu süreç.

Gerçekten kutlamaların, davetlerin, ödüllerin senin için bol olduğu bir süreçten geçiyorsun.

Bu arada kıskanç ve seni çekemeyenleri de fark edeceksin canım. Gözden düşecek onlar da, onu da söyleyeyim.

Bunun dışında annenle ya da babanla ya da aile büyüklerine ilgili sorumlulukların çok artabilir.

Annene babana onların sağlığına dikkat etmen gereken bir süreçten geçiyorsun.

Aile büyüklerinin sağlığıyla alakalı biraz daha sorumluluk alacağını düşünebiliriz bu süreçte.

Bazıları mülk satabilir, mülk alabilir. Bazıları var olan bütün imkanlarını bir araya getirip bir ev satın alabilir veya bir arsa satın alabilir.

Ev, yuva, aile, hane, emlak konularında aşırı odaklanacağınız bir süreçten geçiyorsunuz.

Eve iş getirdiğiniz, evde çalışmalar yaptığınız, konsantrasyon becerilerinizi geliştirdiğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz.

Bu aralar yaylar ciddi ilişkilere çok açıklar. Hayatınızda var olan birisi varsa ilişkiyi ileri bir aşamaya taşıyabilirsiniz.

Evlilik teklifi alabilir ya da edebilirsiniz. Veya artık ciddi ciddi ev, yuva, yuva kurmak, aile, hane konusunda çok derin düşüncelere dalmaya başlayabilirsiniz. Geçmişini, atalarını, köklerini sen de hatırlamalısın.

Onlara dualar gönder.

Ölmüşlerini mutlaka anmalısın. Bak, bu aralar işin gücün rast gitsin istiyorsan geçmişini unutma, atalarını unutma.

Annene, babana, yaşayan büyüklerine de saygı ve sevgi içerisinde ol sevgili yay. Sana da ne dedim tabii ki, ya malikel mülk.

Tam böyle bir süreç çünkü.

OĞLAK BURCU 25 - 31 MART 2024

Sevgili oğlak, Müjdelerle geldik, kariyerin için özellikle ki Oğlak için kariyer çok önemlidir, iş hayatı çok önemlidir. Kariyerinde muhteşem değişikliklerin başladığı bir haftadasın.

Oğlak borcuna yine haftalardır yaptığım uyarıyı yapmaya devam edeceğim. Nisan boyunca da bu uyarıyı yapmaya devam edeceğim.

Oğlak sakın olumsuz düşünceleri çoğaltma, kendinle ilgili kötü cümleler kurma, hayatınla ilgili kötü cümleler kurma.

Bu düşüncelerin çok hızlı bir şekilde kaderine dönüştüğü, düşündüğünü yaşadığın, söylediğinin gerçekleştiği bir süreçten geçmeye devam ediyorsun. Ağzından çıkanı lütfen kulağın duysun.

Bu çok önemli senin için. Yakın çevrende, kardeşlerinde ya da akrabaların arasında bazı sorumlulukların artacak veya kavga tartışma bir takım problemler içinde kendini bulabilirsin.

Kardeşlerine, akrabalarına, belki yakın bir komşuna sevdiğin insanlara daha çok emek ve değer vermek veya onlar hakkında daha çok sorumluluk almak durumunda kalabilirsin.

Yakın çevrende bir hareketlilik baş gösteriyor, bazı oğlaklar çevre değişikliği, şehir değişikliği, semt değişikliği, çevrelerinde bir değişiklik yaşayabilirler.

Mesela yıllardır yanınızda olan komşunuz taşınabilir, siz taşınabilirsiniz. Kardeşlerinizin veya akrabalarınızın hayatında bir takım çalkantılar meydana gelebilir bu sizi de etkileyebilir.

Lütfen dramatik konuşmalar yapmayın, hayal mi gerçek mi ben yanılıyorum doğru mu görüyorum, bu kaygıları çok yaşadığınız bir süreç olabilir.

İkilemler ve net olamama, zihninizde bir netleşememe süreci yaşayabilirsiniz.

Mars 3. evinizden geçiyor. Her şeyi bir anda yapmak isteyebilirsiniz ama zaman mekân buna uygun olmayabilir.

Lütfen düşüncelerinizle, söylemlerinizle, davranışlarınızla tutarlı olmaya çalışın. Kendinizi bir kurban gibi görmemeye çalışın. Kendi üzerinize çok gitmeyin. Kendinizi çok eleştirmeyin.

Çok indirip kaldırmayın, şöyle mi olsa böyle mi olurdu, ben mi şurada hata yaptım falan. Çünkü bu kuruntuların size hizmet etmeyeceği bir süreç.

İyi düşünün, iyi konuşun. İyi düşünemiyorsanız bile sürekli iyi konuşun ki bir süre sonra hayatınıza bu enerji yayılsın.

Çünkü düşündüğünüzü çok hızlı yaşamaya devam ediyorsunuz sevgili oğlaklar. Bu konuda sizi çok uyarmak istiyorum.

Kariyer alanınızda bir ay tutulması gerçekleşecek. Tayin, atama, yükseliş, kariyerde ve iş hayatında bir değişim yaşanabilir.

Hayatınızda, kariyer hayatınızda çok önemli bir gelişme olabilir.

Anneniz, aile büyükleriniz veya eşinizin ailesiyle ilgili de önümüzdeki yaklaşık 6 aylık süreçte hızlı ve önemli gelişmeler yaşanabilir.

Sorumluluklarınız biraz daha fazla artıyor gibi.

Siz de patronlarınız ya da otorite sayılan figürlerin bazı ayıp diyeceğiniz hareketleriyle karşılaşabilirsiniz ya da çalıştığınız kurumda veya yerde hoşa gitmeyen bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz.

Bir iş değişikliği veya iş hayatında bir yükseliş söz konusu olabilir.

Bazıları işten ayrılabilir, işini bırakabilir oğlaklar ama önümüzdeki süreç onlara çok daha iyisini getirmeye de gebe görünüyor.

Hiç moralinizi bozmayın, hiç canınızı sıkmayın. Kariyer hayatınızda veya patronlarınızla ilgili konularda da önümüzdeki günlerde çok skandal olaylar yaşanabilir eğer hakkınız yendiyse eğer iş hayatında bir haksızlığa uğradıysanız hiç üzülmeyin.

Çünkü problem sizden kaynaklanmıyor, muhtemelen size yönetim konusunda baskı yapan veya bu işi yapacaksın şunu yapmayacaksın diyen insanlardan kaynaklandığı için zafer sizindir diye düşünüyorum.

Anneniz, babanız ve aile büyüklerinizle ilgili de sorumluluklarınıza sakın ihmal etmeyin.

Yeni projeler yeni planlar hayatınızda baş gösterecek gibi görünüyor ve artık oturup sakin düşünüp karar verme zamanı.

Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni fikirlerle daha güzel bir gündemde olacaksınız.

Evde daha çok vakit geçireceğiniz, evinizi daha çok seveceğiniz, aile ve ev konularına odaklanacağınız, ev emlak konularında da şanslı olacağınız bir süreçten geçiyorsunuz.

Ya Mukaddim, ya Melik, dilediğini öne alan Sultan, iş hayatınızda başarı elde etmek istiyorsanız bu iki ismi ard arda zikredebilirsiniz. Size çok faydası olacağını düşünüyorum.

KOVA BURCU 25 - 31 MART 2024

Sevgili kova burçları, bir laf vardır; ‘derler ki çok okuyan mı, çok gezen mi? Kovalar için şunu söylüyoruz bu hafta, hem gezen hem de okuyan.

Çok gezerek ve çok okuyarak kovalar kendini geliştirebilirler. Muhteşem bir haftadalar.

Ufkunu açan bilgiler ve yolculuklara hazır ol. Gerçekten seni çok geliştirecek olaylarla karşılaşacaksın.

Ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Hukuki süreçlere girdiğin insanlar varsa senden uzaklaşmış, helalleşemediğin insanlar varsa, üniversite arkadaşların, okul arkadaşların, uzak akrabaların, bunları çok sık göreceğin bir süreçten geçiyorsun.

Geçmişte bıraktığın, uzun yıllardır göremediğin insanlarla karşılaşmaya başlayabilirsin.

Yıllardır cevabını aradığın sorular sana çok enteresan şekilde gelmeye başlayabilir.

Kendini, ufkunu geliştireceğin bir süreçte olabilirsin.

Akademik kariyer yapmak veya hukuki konularda ilerlemek ya da yeni bilgiler öğrenmek için çok verimli bir süreçten geçiyorsun ama sana tavsiyem şu sevgili kova sakın kalabalık ortamlarda yanlış konuşmalar, dedikodular ya da seni eksiye düşürecek muhabbetlere girmemeye çalış.

Çünkü bazı insanlar lafları çarpıtabilir ve seni zor durumda bırakabilir.

Konuşmalarına ve düşüncelerine senin de dikkat etmen gerekiyor. Bu aralar rüyaların çok uyarıcı ve çok rehber olabilir.

Ve yakınlar sana iyi gelmediyse gözünü uzaklara dikebilirsin.

Benim tavsiyem kovalara şu olacak. En yakınlarındakiyle anlaşamıyorsan kova, sana çok özel bir yorum bu; en yakınlarındakilerle anlaşamıyorsan uzaklara kaçmak seni bundan kurtarmayacak haberin olsun.

Önce onlarla problemin neyse onun bir kökenine in, orada konuyu anla ki, bunu geleceğine taşımayasın.

Bu önemli bir konu, kardeşlerin, akrabaların yakın çevrende önemli gelişmeler olabilir, buraya odaklanman gerekebilir, birçok kova araba alabilir, elektronik alabilir, arabasını, elektronik cihazlarını yenileyebilir ev eşyalarını yenileyebilir.

Bu anlamda son derece şanslı gözüküyorsunuz. Aynı zamanda daha zeki, daha hızlı düşündüğünüz, çok seyahat ettiğiniz bir süreç olacağını da söyleyebilirim.

Yani şöyle söyleyeyim size Mayıs ortalarına kadar sürecek bir seyahat dönemi başlıyor sizin için.

Çok gezeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz sevgili kovalar, aşırı harcamalara lütfen dikkat edin.

Maddi konularda uyanık olun, dezavantajınız bu ve ilişkilerinizde de düşüncelerinizde de hayatınızda da iyi olmak istiyorsanız neşeli olun.

Koç enerjisi, o bahar enerjisiyle düşünün hareket edin canlı olun ve canlı konuşmalar yapın, canlı renkler giyinin.

Bu süreçte sizin için önemli ya alim ya aziz ya alim ya aziz. Neşeli ol ki genç kalasın sevgili kova. Sana çünkü bu yakışır.

BALIK BURCU 25 - 31 MART 2024

Sevgili balıklar, ateşin çocuğu Mars size misafir oluyormuş. Aman da aman, sevsinler. Ne demek oluyordu?

Mars geldiği zaman, Mars'ı yönetmek kolay değil. Şimdi Mars gezegeni, o da seyahat ediyor biliyorsunuz değil mi?

Güneş her ay bir burca giriyor. Mars da yaklaşık 40 günde bir geliyor. Biraz öyle alev topu.

Mesela şöyle düşün, elime bir ateş verdiler. Acaba evimi ısıtacağım? İşte üstünde çorbamı pişireceğim? Yoksa milletimi yakacağım? Kendimi mi yakacağım?

İşte bu balıklara kalmış. Eğer mesela spora başlar, harekete geçer, girişimci bir enerjiye girerse bu onun için iyi.

Ama mesela bir sürü işleri ihmal eden, her şeyi üst üste bırakmış, hiçbir işini derli toplu yapmayan bir balıksa zorlanabilir.

Yani bugüne kadar yapmadığınız, ilgilenmediğiniz bütün sorumluluklarınız bir anda üstünüze yığılabilir, bu anlamda sıkıntılı olabilir.

Siz bu enerjiyi bir kere harekete çevirin.

Spor yapın, kavgadan kaçının, normalden daha öfkeli, daha sinirli, daha huzursuz olabileceğiniz günler başlıyor.

Lütfen, otoritelerle, resmi makamlarla, devletle, işte ne bileyim, belge hazırlamanız gerekiyordur, hazırlamıyorsanız, bir iş yapmanız gerekiyordur, yapmıyorsanız, vergi ödemeniz gerekiyordur, ödemiyorsanız, bu olaylar sizi çok büyük sıkıntılar yaşatmayı bekliyor olabilir.

Sorumluluklarını ihmal eden, bağımlılıkları olan bir balıksanız, eyvah ki eyvah, Yorulacağınız ve çok koşturacağınız bir süreçten geçiyorsunuz.

Lütfen kavga ve tartışmalardan kaçının.

Kazalardan, belalardan kendinizi koruyun. Fevri olmayın. Bayram geliyor evi temizleyeyim diye camlara, pencerelere tırmanmayın mesela.

Hanımlara özellikle söylüyorum. Kaygan zeminlerde yürürken dikkat edin.

Evet bu ara düşmeler, çarpmalar, alerjik reaksiyonlar, sağlık problemleri, Allah korusun ama bir tık artış gösterebilir.

Dediğim gibi biraz da size bağlı. Mars balık burcuna gelmiş.

Ben sakin olayım. En iyisi kavga etmeyeyim, biraz daha dikkatli gideyim diye hareket ederseniz bu süreci daha rahat atlatırsınız.

Yani birilerinin sizi daha çok sinirlendirme riski olduğunu bilerek hareket edin.

Ben eskiden bu süreci çok zor geçiriyordum. Hatta böyle bir süreçten sonra beyin damarım tıkanmıştı.

Sonra dedim ki enerjiyi yönetebilirim. Biliyorum çünkü dedim. Ve inanın artık çok daha rahat ve kolay geçiriyorum.

Biliyorum çünkü. Sakin ol, sinirlenme. Keskin sirke küpüne zarar.

Kendinize sık sık bunları söyleyin. Nazara da biraz daha açık olabilirsiniz.

Çok sempatik olduğunuz için başınız belaya girebilir. Bak başkasına yardım edeceğim diye kurban rolüne düşmeyin sevgili balıklar.

Yani mesela tanımadığınız insanlara güvenmeyin, maddi manevi yumuşak karnınızı kullanmaya çalışan insanlara dikkat edin.

Bu sıkıntılı kısım. Bir de güzel kısım var.

Evlilik, ciddi ilişkiler, iş kurmak, maddi konularda gelişmek, elinize çok güzel paraların geçmesi, mirasınız varsa bunu almak için destekleniyorsunuz.

Yüzünüzde, saçınızda, başınızda, cildinizde bir güzelleşme, bir parlama, bir ışıldama söz konusu olabilir.

Venüs Satürn kavuşumu, siz yalnızsanız eğer sizi daha ciddi ilişkilere doğru yönlendirecek ya da bir konuda sorumluluk alıp, konsantre olup çok güzel meyvesini alabilirsiniz.

Balık burçları emek verdiği konuların mükafatını çok güzel alabilecekleri bir süreçten geçiyorlar.

Bunu belirtmek isterim. Sakın sorumluluktan kaçmayın. Özellikle kız arkadaşlarınız, kız kardeşleriniz. Onların hayatında özel bir dönem olabilir, zor bir dönem olabilir.

Desteklerinizi esirgemeyin. Ama hayatınızda çok ciddi sorumluluklar alacağınız bir süreçten geçiyorsunuz.

Emek veren konsantre olanların çok güzel bir süreci. Para anlamında da şanslı bir evredesiniz.

Ek gelirlerle veya mirasla ilgili konular güzel gidebilir.

Çiçek, çikolata, vanilya, hindistan cevizi. Bak dört tane. Bunları daha çok tüketmeye eğer sana zararı yoksa, doktorun da tavsiye ediyorsa, tüketmeye, koklamaya özen göster.

Biraz daha güzel koku, güzel ses, güzel renkler, güzel müziklerle kendini motive etmen gereken bir süreçtesin.

Ya kâfi ya şafi ya muafi. Sana da Sufi zikrini verdik. Demek ki birazcık olgun olman gerekiyor.

Biraz kendini dengelemen gerekiyor bu hafta sevgili Balık, zor bir hafta ama zor olan güzel oluyor.

Haftadan ziyade bir kırk gün sabır testinden geçiyor.