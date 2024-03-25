Boluspor’da Naby Oulare savunmada da hücumda da zirvede!

Trendyol 1. Lig’in dikkat çeken ekiplerinden Boluspor, altyapısından yetişen ve bu sezon savunma mevkisinde adından sıkça söz ettiren Naby Yooussouf Oulare ile fark yaratıyor. 2002 doğumlu genç oyuncu, kırmızı-beyazlı formayla gösterdiği üstün performans ile futbol severlerin takdirini topluyor.

Ofansif katkıda bulunan savunmacı

Ligdeki 25 maçlık performansıyla göz dolduran Oulare, savunmanın yanı sıra hücumda da etkili rol üstleniyor. Toplam 2209 dakika sahada kalan ve 4 gol, 2 asistlik katkı sağlayan bu genç yetenek, Boluspor’un en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi. Giresunspor, Bodrum FK, Sakaryaspor ve Erzurumspor ağlarını havalandırarak gol sayısını artıran Oulare, Tuzlaspor ve tekrar Giresunspor karşısında asistlerle takımına destek oldu.

Gol makinesi savunmacı

Naby Yooussouf Oulare, özellikle Erzurumspor maçında kaydettiği gol ile profesyonel kariyerinin en golcü dönemini yaşadı. Savunma oyuncusu kimliğinin ötesine geçerek ofansif yeteneklerini sergileyen Oulare, takımının en fazla gol katkısı sağlayan oyuncuları arasında yer alıyor. Bu başarı, onu sadece bir savunma oyuncusu olmaktan çıkarıp, rakip kalelere de tehdit oluşturan bir oyuncu profiline büründürdü.

Boluspor’un savunma hattından gelen tehdit

Boluspor’un altyapısından çıkan ve kısa sürede A takımının vazgeçilmezleri arasına giren Oulare, takımının savunma ve hücum dengesinde kritik bir rol oynuyor. Giresunspor, Bodrum FK, Sakaryaspor ve Erzurumspor gibi takımlara karşı gösterdiği performansla hem savunma gücünü hem de hücumdaki etkinliğini kanıtladı. Genç oyuncunun bu denli ön plana çıkması, Boluspor’un ligdeki konumunu güçlendirirken, Oulare’nin de gelecek vaat eden futbolcular arasında parlamasını sağlıyor.