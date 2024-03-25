Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı

Ramazan Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde mutlu bir haberle karşılaşacaklarını duyurdu. İkramiyelerin, 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Emeklilerin Gözü Kulağı Bu Haberde

Ödeme detaylarına göre, SSK (4A) kapsamındaki emekliler için; ödeme günü 17 ve 18 olanlar için 2 Nisan, 19-22 olanlar için 3 Nisan ve 23-26 olanlar için 4 Nisan'da ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilere ise 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

4C Kapsamındaki Emeklilere Özel Ödeme Planı

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilere yönelik de bir ödeme düzenlemesi yapıldı. Her ayın 1 ile 5'i arasında maaş alan emeklilerden, 1 ve 2 numaralı günlerde maaş alanlara 2 Nisan; 3, 4 ve 5 numaralı günlerde maaş alanlara ise 3-5 Nisan tarihlerinde ikramiyeleri aylıkları ile birlikte ödenecek.