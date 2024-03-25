25 Mar 2024 - 13:30- Ekonomi G:

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı

Türkiye'deki emekliler için Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri duyuruldu. 2-5 Nisan arasında yapılacak ödemelerle ilgili detaylar açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik ödeme planı ve tarihleri hakkında bilgilendirme.

Esra Perçin
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Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı mask
Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı
Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı
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Ramazan Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde mutlu bir haberle karşılaşacaklarını duyurdu. İkramiyelerin, 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı

Emeklilerin Gözü Kulağı Bu Haberde

Ödeme detaylarına göre, SSK (4A) kapsamındaki emekliler için; ödeme günü 17 ve 18 olanlar için 2 Nisan, 19-22 olanlar için 3 Nisan ve 23-26 olanlar için 4 Nisan'da ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilere ise 5 Nisan'da ödeme yapılacak.Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı

4C Kapsamındaki Emeklilere Özel Ödeme Planı

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilere yönelik de bir ödeme düzenlemesi yapıldı. Her ayın 1 ile 5'i arasında maaş alan emeklilerden, 1 ve 2 numaralı günlerde maaş alanlara 2 Nisan; 3, 4 ve 5 numaralı günlerde maaş alanlara ise 3-5 Nisan tarihlerinde ikramiyeleri aylıkları ile birlikte ödenecek.
# ödeme, emekli, ramazan, nisan

25 Mar 2024 - 13:30 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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