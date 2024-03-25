Dışı Tofaş, içi BMW! 450 bin TL’ye satmadı!

Bir Baba Yadigarının Muhteşem Dönüşümü

Kahramanmaraş'ta yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Kuş, babasından miras kalan ve Türk otomobil severlerin gönlünde özel bir yere sahip olan Tofaş marka otomobili, kendi zevkleri ve hayalleri doğrultusunda yeniden tasarladı. Dışı Tofaş markasını koruyan ancak iç tasarımı tamamen BMW parçalarıyla donatılan bu özel otomobil, görenleri hayrete düşürüyor ve otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yaratıcılık ve Emek Harcamanın Ürünü

Ahmet Kuş'un bu özel projesi, otomobil dünyasında benzersiz bir örneği temsil ediyor. "Dışı Tofaş, içi BMW" olarak tanımlanan bu otomobil, Kuş'un yıllar süren emeği, yaratıcılığı ve otomobile olan tutkusunun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Kuş, aracına şu ana kadar 350-400 bin lira harcadığını belirterek, aracın far tasarımlarından sunroof'a, yeni koltuklardan ekstra ses sistemine kadar birçok özelleştirme içerdiğini ifade ediyor.

Piyasanın Üzerindeki Teklifleri Reddediyor

Kuş, otomobilinin piyasanın çok üzerinde bir değere sahip olduğunu ve kendisine yapılan 450 bin TL'lik satış tekliflerini bile reddettiğini söylüyor. Otomobiline yıllar süren emek verdiğini ve bu nedenle satmayı düşünmediğini belirten Kuş, "Arabada emeğim çok. Emeğimden dolayı çok düşünmüyorum şu an. Ama ilerleyen zamanlarda Allah bilir, şu an satmayı düşünmüyorum, zevk kısmındayım" diyor.

Otomobil Tutkunlarının Yeni Gözdesi

Kuş'un otomobili, Kahramanmaraş başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından otomobil severlerin ilgisini çekiyor. Görenlerin şaşkınlık ve hayranlıkla karışık tepkiler verdiği bu özel tasarım, otomobil dünyasında yaratıcılığın ve kişisel dokunuşların sınırlarını zorluyor. Ahmet Kuş'un hikayesi, otomobil modifikasyonu ve kişisel tasarım konusunda ilham verici bir örnek oluşturuyor.