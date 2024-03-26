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26 Mart 2024 Salı Hava durumu, Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da bahar havası

Mart ayının son haftasında Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu tahminleri. Yağmurlu başlangıcın ardından güneşli günlerin müjdecisi bu dönem, sıcaklıkların yükselişiyle baharı karşılıyor. Detaylı şehir bazında hava durumu raporu ve sıcaklık değerleri için okumaya devam edin.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
26 Mart 2024 Salı Hava durumu, Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da bahar havası mask
26 Mart 2024 Salı Hava durumu, Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da bahar havası
26 Mart 2024 Salı Hava durumu, Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da bahar havası
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Bolu ve Düzce: İlkbaharın Müjdecisi Günler

Mart'ın son haftasında Bolu, parçalı bulutların arasından sıyrılan güneşle 1°C'den 10°C'ye ısınacak. Düzce ise baştan sona güneşli bir hafta geçirecek, sıcaklıklar 3°C'den 15°C'ye kadar çıkarak baharı selamlayacak. Bu iki şehirde yaşayanlar, kışın son demlerini güneşin ılık dokunuşuyla uğurlayacak.

26 Mart 2024 Salı Hava durumu, Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da bahar havası

Ankara ve Zonguldak: Baharın Isıtıcı Dokunuşu

Ankara, güneşli bir haftaya merhaba diyor. Sıfır derece ile başlayacak günler, 11°C'ye kadar ısınacak. Zonguldak'ta da güneş hakim olacak, 6°C ile başlayan sıcaklıklar, 12°C'ye kadar yükselecek. Başkentte ve Karadeniz kıyısında baharın ilk işaretleri, güneşin sıcak yüzü ile hissedilecek.26 Mart 2024 Salı Hava durumu, Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da bahar havası

Karabük ve Bartın: Güneşin ve Bulutların Dansı

Karabük, haftaya parçalı bulutlu bir gökyüzü ile giriş yapacak. 3°C'den başlayan sıcaklık, 12°C'ye kadar yükselecek. Bartın ise güneşin daha cesurca parladığı bir hafta geçirecek; 5°C ile başlayıp 13°C'ye ulaşacak. İki şehir, ilkbaharın gelmekte olduğunu farklı şekillerde kutlayacak.26 Mart 2024 Salı Hava durumu, Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da bahar havası

İstanbul: Parçalı Bulutlar Arasında Güneş

İstanbul, martın son haftasında parçalı bulutlu bir havaya sahne olacak. Sabahın serinliği 7°C ile hissedilirken, gün içinde 15°C'ye kadar ısınacak. Boğaziçi'nin incisi, bulutlar arasından sıyrılan güneş ışıklarıyla parlayacak ve baharın gelişini müjdeleyecek.

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26 Mar 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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