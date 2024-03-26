26 Mart 2024 Salı Hava durumu, Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da bahar havası

Bolu ve Düzce: İlkbaharın Müjdecisi Günler
Mart'ın son haftasında Bolu, parçalı bulutların arasından sıyrılan güneşle 1°C'den 10°C'ye ısınacak. Düzce ise baştan sona güneşli bir hafta geçirecek, sıcaklıklar 3°C'den 15°C'ye kadar çıkarak baharı selamlayacak. Bu iki şehirde yaşayanlar, kışın son demlerini güneşin ılık dokunuşuyla uğurlayacak.
Ankara ve Zonguldak: Baharın Isıtıcı Dokunuşu
Ankara, güneşli bir haftaya merhaba diyor. Sıfır derece ile başlayacak günler, 11°C'ye kadar ısınacak. Zonguldak'ta da güneş hakim olacak, 6°C ile başlayan sıcaklıklar, 12°C'ye kadar yükselecek. Başkentte ve Karadeniz kıyısında baharın ilk işaretleri, güneşin sıcak yüzü ile hissedilecek.
Karabük ve Bartın: Güneşin ve Bulutların Dansı
Karabük, haftaya parçalı bulutlu bir gökyüzü ile giriş yapacak. 3°C'den başlayan sıcaklık, 12°C'ye kadar yükselecek. Bartın ise güneşin daha cesurca parladığı bir hafta geçirecek; 5°C ile başlayıp 13°C'ye ulaşacak. İki şehir, ilkbaharın gelmekte olduğunu farklı şekillerde kutlayacak.
İstanbul: Parçalı Bulutlar Arasında Güneş
İstanbul, martın son haftasında parçalı bulutlu bir havaya sahne olacak. Sabahın serinliği 7°C ile hissedilirken, gün içinde 15°C'ye kadar ısınacak. Boğaziçi'nin incisi, bulutlar arasından sıyrılan güneş ışıklarıyla parlayacak ve baharın gelişini müjdeleyecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.