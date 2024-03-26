26 Mart 2024 Salı Hava durumu, Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da bahar havası

Bolu ve Düzce: İlkbaharın Müjdecisi Günler

Mart'ın son haftasında Bolu, parçalı bulutların arasından sıyrılan güneşle 1°C'den 10°C'ye ısınacak. Düzce ise baştan sona güneşli bir hafta geçirecek, sıcaklıklar 3°C'den 15°C'ye kadar çıkarak baharı selamlayacak. Bu iki şehirde yaşayanlar, kışın son demlerini güneşin ılık dokunuşuyla uğurlayacak.

Ankara ve Zonguldak: Baharın Isıtıcı Dokunuşu

Ankara, güneşli bir haftaya merhaba diyor. Sıfır derece ile başlayacak günler, 11°C'ye kadar ısınacak. Zonguldak'ta da güneş hakim olacak, 6°C ile başlayan sıcaklıklar, 12°C'ye kadar yükselecek. Başkentte ve Karadeniz kıyısında baharın ilk işaretleri, güneşin sıcak yüzü ile hissedilecek.

Karabük ve Bartın: Güneşin ve Bulutların Dansı

Karabük, haftaya parçalı bulutlu bir gökyüzü ile giriş yapacak. 3°C'den başlayan sıcaklık, 12°C'ye kadar yükselecek. Bartın ise güneşin daha cesurca parladığı bir hafta geçirecek; 5°C ile başlayıp 13°C'ye ulaşacak. İki şehir, ilkbaharın gelmekte olduğunu farklı şekillerde kutlayacak.

İstanbul: Parçalı Bulutlar Arasında Güneş

İstanbul, martın son haftasında parçalı bulutlu bir havaya sahne olacak. Sabahın serinliği 7°C ile hissedilirken, gün içinde 15°C'ye kadar ısınacak. Boğaziçi'nin incisi, bulutlar arasından sıyrılan güneş ışıklarıyla parlayacak ve baharın gelişini müjdeleyecek.