Ulaştırma ve Altyapı Bakanından Bolu'ya yatırım müjdesi

Gölyüzü Kavşağı Öncelikli Hedef

Bakan Uraloğlu, yatırım turu kapsamında, en acil ihtiyaç duyulan Gölyüzü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bu kavşak, Bolu'daki trafik akışını iyileştirmek için öncelikli olarak ele alınacak. Bakan, D-100 kara yolunda mevcut 12 kavşaktan 8'inin sinyalize olduğunu ve bu durumun 14 kilometrelik bir bölümde trafik sıkışıklığına neden olduğunu belirtti.

Bolu'da Devam Eden ve Planlanan Projeler

Bolu'da 7,6 milyar değerinde 14 projenin sürdüğünü açıklayan Uraloğlu, bu projelerin şehrin gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti. Ayrıca, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişine alternatif bir çıkış noktası daha eklenmesi planlanıyor. Bu yeni proje, sanayi tesislerine daha iyi hizmet verilmesini ve trafik akışının daha da iyileştirilmesini amaçlıyor.

Bolu Esnafı ile Buluşma ve Destek Çağrısı

Yapılan açıklamaların ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bölge esnafını ziyaret ederek, yerel ekonomiye destek olunması çağrısında bulundu. Ayrıca, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'a destek istediğini belirtti.