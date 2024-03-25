SCADA sistemiyle Mercedes-Benz Türk'ten üretimde kalite devrimi!

Dijitalleşme Yolculuğunda Mercedes-Benz Türk'ten Yenilikçi Hamle

Mercedes-Benz Türk, otomotiv sektöründe dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda devrim niteliğinde bir adım attı. Üretim süreçlerine entegre edilen yenilikçi teknolojilerle üretim kalitesini ve verimliliğini artırma misyonunu bir adım öteye taşıyan şirket, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Projesi ile tesis performansını izleme, süreçleri optimize etme ve arıza durumlarında hızlı müdahale imkanı sunuyor.

SCADA Projesi: Üretimde Verimlilik ve Kalite Devrimi

SCADA sistemi, montaj hattındaki makinelerden gelen verileri sürekli olarak izleyerek, herhangi bir arıza veya performans düşüklüğü tespit ettiğinde, bu durumu hızla operatörlere bildiriyor. Bu sayede, üretim sürekliliği ve verimlilik artarken, aksamaların da minimum düzeye indirilmesi sağlanıyor. İlk aşamada 15 istasyonda hizmet verecek olan sistem, ilerleyen süreçte 25 istasyona genişleyerek, bütün makineleri tek bir platformda toplayacak.

Endüstriyel Dönüşümde Mercedes-Benz Türk'ün Vizyonu

Mercedes-Benz Türk, endüstriyel dönüşüm vizyonu çerçevesinde, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda hayata geçirdiği SCADA Projesi ile sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Bu proje, tesislerin performansını izleme, süreçleri optimize etme ve arıza durumlarında hızlı müdahale etme gibi önemli yetenekler sağlıyor. SCADA sistemi, ekipmanların bakım faaliyetlerinde verimliliğin artmasını sağlayarak, potansiyel arızaları belirleyip planlı bakım yapılmasını mümkün kılıyor.

Mercedes-Benz Türk: Türkiye'nin Otomotiv Devi

1967 yılından bu yana Türkiye’de ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü olarak faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, yaklaşık 1.4 milyar avro yatırım hacmiyle Türkiye’nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biridir. Daimler AG çatısı altında, Aksaray Kamyon Fabrikası, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve iki AR-GE merkezi ile kamyon ve otobüs gruplarından sorumlu olarak faaliyetlerine devam eden şirket, 7.000’i aşkın personel istihdam etmektedir.

Geleceğe Yatırım: Teknoloji ve İnsan Kaynağı

Mercedes-Benz Türk, dijital dönüşüm yolculuğunda teknoloji ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla sektörde fark yaratıyor. SCADA Projesi gibi yenilikçi girişimlerle üretim süreçlerini sürekli geliştirerek, kalite ve verimlilik standartlarını yükseltiyor. Şirket, bu projelerle sadece bugünün değil, yarının otomotiv endüstrisine de yön veriyor.