- Asayiş

Tırın uçmasını son anda kurtardı!

Bolu Mudurnu'da yaşanan tır kazası, Lokman G.'nin ustalıkla kontrolü sağlaması sayesinde büyük bir felaketten dönüldü. Vatandaşların hızlı müdahalesi ve jandarma ekiplerinin etkili yönlendirmesiyle trafik güvenliği sağlandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Tırın uçmasını son anda kurtardı! mask
Tırın uçmasını son anda kurtardı!
Haber albümü için resme tıklayın

Kritik Anlar: Sürücünün Becerisi Faciayı Önledi

Edinilen bilgilere göre, Lokman G., yoğun yağışın kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ancak sürücünün soğukkanlılığı ve ustalığı, olası bir felaketi önlemeye yetti. Makas hareketiyle tırı durdurmayı başaran Lokman G., şarampole yuvarlanma tehlikesini son anda kurtardı.

Tırın uçmasını son anda kurtardı!

Toplumun Güç Birliği: Vatandaşların Yardımseverliği

Kazayı fark eden duyarlı vatandaşlar, hemen sürücünün yardımına koştu. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri ise trafik akışını güvenli bir şekilde yönlendirerek başka olası kazaların önüne geçti.

Olay Sonrası Normalleşme Süreci

Çekici yardımıyla tır, bulunduğu tehlikeli pozisyondan başarıyla çıkarıldı. Bölgede yaşanan bu kaza, bir kez daha yollarımızdaki güvenlik önlemlerinin ve sürücü eğitimlerinin önemini ortaya koydu.
# trafik

25 Mar 2024 - 15:30 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL