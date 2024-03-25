Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı

Başkan Özcan'dan kararlı tavır

Bolu, doğasıyla ünlü bir cennet köşesi. Ancak bu cennet, Pirahmetler köyü yakınlarında başlatılmak istenen altın arama faaliyetleriyle risk altında. Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu tehdide karşı duruşunu açıkça ortaya koyuyor.

Köroğlu'nun torunundan altın arama faaliyetlerine ret

Tanju Özcan, Bolu'nun ormanlarını, sularını ve topraklarını koruma konusunda kesin konuşuyor. "Halep oradaysa arşın burada" diyerek, atalarından aldığı mirası koruma azmini gösteriyor ve altın arama ruhsatına karşı çıkıyor.

Siyanür kullanımına kesin "hayır"

Altın çıkarma sürecinde kullanılan siyanürün çevresel zararlarına dikkat çeken Özcan, bu yönteme kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtiyor. Bu kimyasalın ekosisteme verebileceği zararlar, Bolu'nun doğal dokusunu bozma potansiyeline sahip.

Doğal güzelliklerin korunması için birleşme çağrısı

Özcan, Bolu'nun yeşil alanlarını, temiz sularını ve verimli topraklarını korumak için halkın desteğini istiyor. Rant peşinde koşanlara karşı birlik olmanın önemini vurguluyor.

Toplumsal ve çevresel dayanışma

Bolu Belediye Başkanı'nın bu eylemi, hem toplumun hem de doğanın yanında yer aldığını gösteriyor. Bolu'nun doğal güzelliklerini korumak için verdiği mücadele, geniş bir destek buluyor.

Gelecek nesillere temiz bir Bolu bırakma sözü

Özcan'ın bu kararlı duruşu, gelecek nesillere yönelik bir taahhüdü ifade ediyor. Bolu'nun doğal güzelliklerini koruyarak, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi güdüyor.