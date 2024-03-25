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Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı

Bolu, doğasıyla ünlü bir yeryüzü cenneti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Pirahmetler Köyü’nde planlanan altın arama faaliyetlerine ve siyanür kullanımına karşı çıkarak, şehrin doğal güzelliklerini koruma sözü verdi. Özcan “Halep ordaysa arşın burada, hodri meydan” dedi.

Arzu Sarı
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Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı mask
Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı
Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı
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Başkan Özcan'dan kararlı tavır

Bolu, doğasıyla ünlü bir cennet köşesi. Ancak bu cennet, Pirahmetler köyü yakınlarında başlatılmak istenen altın arama faaliyetleriyle risk altında. Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu tehdide karşı duruşunu açıkça ortaya koyuyor.

Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı

Köroğlu'nun torunundan altın arama faaliyetlerine ret

Tanju Özcan, Bolu'nun ormanlarını, sularını ve topraklarını koruma konusunda kesin konuşuyor. "Halep oradaysa arşın burada" diyerek, atalarından aldığı mirası koruma azmini gösteriyor ve altın arama ruhsatına karşı çıkıyor.Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı

Siyanür kullanımına kesin "hayır"

Altın çıkarma sürecinde kullanılan siyanürün çevresel zararlarına dikkat çeken Özcan, bu yönteme kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtiyor. Bu kimyasalın ekosisteme verebileceği zararlar, Bolu'nun doğal dokusunu bozma potansiyeline sahip.Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı

Doğal güzelliklerin korunması için birleşme çağrısı

Özcan, Bolu'nun yeşil alanlarını, temiz sularını ve verimli topraklarını korumak için halkın desteğini istiyor. Rant peşinde koşanlara karşı birlik olmanın önemini vurguluyor.Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı

Toplumsal ve çevresel dayanışma

Bolu Belediye Başkanı'nın bu eylemi, hem toplumun hem de doğanın yanında yer aldığını gösteriyor. Bolu'nun doğal güzelliklerini korumak için verdiği mücadele, geniş bir destek buluyor.Belediye Başkanı altın arama girişimlerine cephe aldı

Gelecek nesillere temiz bir Bolu bırakma sözü

Özcan'ın bu kararlı duruşu, gelecek nesillere yönelik bir taahhüdü ifade ediyor. Bolu'nun doğal güzelliklerini koruyarak, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi güdüyor.

# belediye, başkan

25 Mar 2024 - 22:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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