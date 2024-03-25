MAN, otonom sürüşte çığır açıyor! 2030'da sürücüsüz araçlar yollarda

Geleceğin Şehir İçi Trafik Yönetimi: MAN'ın Otonom Araç Devrimi

MAN Truck & Bus, şehir içi trafikte bir devrim yaratmayı hedefliyor. 2030 yılı itibarıyla tam otomatik araçlarını piyasaya sürme planıyla, otobüslerin otomasyonu üzerindeki çalışmalarını hızlandırıyor. Bu girişim, sürücüsüz otobüslerin geliştirilmesi ve yenilikçi teknolojilerin kullanıma sunulması amacıyla başlatılan MINGA araştırma projesi gibi ileriye dönük projelerle destekleniyor. MAN, bu projelerde Mobileye gibi teknoloji liderleriyle iş birliği yaparak, elektrikli otobüslerin otomatikleştirilmesi ve gerçek hayatta test edilmesi konusunda önemli adımlar atıyor.

Otonom Araçlar: Kentsel Alanların Geleceği

Kentsel alanlarda otonom araç kullanımı artık bir hayal olmaktan çıkıyor. Tam otomatik sürüş, verimlilik, güvenlik ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) açısından büyük potansiyeller sunuyor. MAN Truck & Bus, otobüslerinin otomasyonu üzerinde yoğun bir şekilde çalışarak, geleceğin şehir içi otobüs hareketliliğini şekillendirmeyi ve nakliye şirketlerine emisyonsuz, ağa bağlı ve otomatik araçlar sunmayı hedefliyor.

MINGA Projesi: Otomasyonun Öncüsü

MAN, MINGA araştırma projesi kapsamında, Münih'te elektrikli bir şehir içi otobüsü otomatikleştiriyor ve gerçek bir hatta test ediyor. Bu proje, 2025 yılında Münih’teki 178 numaralı güzergâhta pilot sürüşlere başlamayı öngörüyor. Elektrikli otobüs, Mobileye'ın Otomatik Sürüş Sistemi (ADS) ile donatılarak, otonom sürüş teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Teknoloji ve İş Birliği: Yolculuğun Temeli

MAN'ın otomasyon stratejisi, Mobileye gibi teknoloji liderleriyle yapılan iş birliklerine ve pilot projelere dayanıyor. Otomasyon Ürün Stratejisi Müdürü Jana Kirchen, MINGA projesinin, araç ile ADS arasındaki karmaşık arayüzün geliştirilmesi ve sistemlerin elektronik mimarimize entegrasyonu açısından kilit bir adım olduğunu belirtiyor. MAN, Münih'in toplu taşıma operatörü MVG ve Stuttgart Üniversitesi ile iş birliği yaparak, aracın teknik denetimi ve erişilebilirliği için yenilikçi konseptler geliştiriyor.

@CITY ve BeIntelli Projeleri: Otonom Sürüşün Geleceği

MAN, @CITY ve BeIntelli gibi projelerle otonom sürüş fonksiyonlarını geliştiriyor ve test ediyor. @CITY projesi, otobüslerin otobüs duraklarına bağımsız olarak ve yüksek hassasiyetle yaklaşmasını sağlarken, BeIntelli projesi Berlin şehir merkezinde otomatik olarak harekete geçirilmesi planlanan otobüsle gerçek dünya testlerine devam ediyor.

Geleceğe Bakış: 2030 ve Ötesi

MAN'ın 2030 yılından itibaren tam otomatik bir aracı piyasaya sürme hedefi, MINGA projesinin başarısıyla daha da güçleniyor. Jana Kirchen, otonom mobiliteye olan ilginin ve piyasadaki talebin büyüklüğünü vurgulayarak, tanımlanmış çalışma alanlarında güvenlik sürücüsü olmadan seyahat edebilecekleri bir geleceği işaret ediyor.

Bu yenilikçi adımlar, MAN Truck & Bus'ı otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir oyuncu haline getiriyor. Şirketin geleceğin şehir içi trafik yönetimine yönelik vizyonu, sürdürülebilir, güvenli ve verimli bir ulaşım ekosistemi yaratma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.