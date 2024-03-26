MHP Adayı Durak, AK Parti'nin gizemli destekçilerini sorguluyor

Bolu seçimlerinde MHP'den AK Parti'ye sert sorular

Bolu'da seçim atmosferi ısınırken, MHP Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan çarpıcı bir iddia geldi. Durak, seçim çalışmaları esnasında yaşanan afiş ve bayrak kaldırma vakaları üzerinden AK Parti'nin destekçilerinin kim olduğunu sorguladı.

Durak'tan "Gizli Güçler" iddiası

MHP'nin Bolu temsilcisi İlhan Durak, yaşanan olayların ardından "AK Parti'nin arkasında gizli güçler mi var?" sorusunu gündeme getirdi. Durak, bu durumun sebeplerini ve parti içi dinamikleri anlamaya çalışıyor.

AK Parti yönetiminden bilgi alamadı

Durak, konuyu AK Parti'nin il başkanı ve belediye başkan adayı ile görüştüğünü, ancak her iki ismin de olaylardan habersiz olduklarını ifade ettiklerini belirtti. Bu durum, Durak'ın soru işaretlerini daha da artırdı.

AK Parti'de iç çekişmeler mi var?

İlhan Durak, yaşananların ardından AK Parti içerisinde yerel düzeyde bağımsız hareket eden bir teşkilat olup olmadığını ya da dışarıdan bir müdahalenin söz konusu olup olmadığını düşünüyor.

Durak, demokratik süreçlere vurgu yapıyor

MHP adayı, yaşanan olayların demokratik süreçlere zarar verdiğini ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Durak, rakiplerinin kendilerinin sahadaki başarısını engellemeye çalıştığını düşünüyor.

"Kampanyamız daha da güçlendi"

Buna rağmen Durak, yaşananlara rağmen seçim kampanyasının ivme kaybetmediğini, aksine daha da güç kazandığını ifade ediyor. Bu durum, MHP'nin Bolu'daki etkinliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.