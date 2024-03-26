- Siyaset

MHP Adayı Durak, AK Parti'nin gizemli destekçilerini sorguluyor

Bolu'da MHP Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim afişlerinin kaldırılması konusunda AK Parti'yi işaret ederek, parti içindeki gizemli güçleri ve olası "uzun elleri" merak ediyor. Durak'ın iddiaları ve seçim sürecine dair eleştirileri gündemde

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
MHP Adayı Durak, AK Parti'nin gizemli destekçilerini sorguluyor mask
MHP Adayı Durak, AK Parti'nin gizemli destekçilerini sorguluyor
MHP Adayı Durak, AK Parti'nin gizemli destekçilerini sorguluyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu seçimlerinde MHP'den AK Parti'ye sert sorular

Bolu'da seçim atmosferi ısınırken, MHP Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan çarpıcı bir iddia geldi. Durak, seçim çalışmaları esnasında yaşanan afiş ve bayrak kaldırma vakaları üzerinden AK Parti'nin destekçilerinin kim olduğunu sorguladı.

MHP Adayı Durak, AK Parti'nin gizemli destekçilerini sorguluyor

Durak'tan "Gizli Güçler" iddiası

MHP'nin Bolu temsilcisi İlhan Durak, yaşanan olayların ardından "AK Parti'nin arkasında gizli güçler mi var?" sorusunu gündeme getirdi. Durak, bu durumun sebeplerini ve parti içi dinamikleri anlamaya çalışıyor.MHP Adayı Durak, AK Parti'nin gizemli destekçilerini sorguluyor

AK Parti yönetiminden bilgi alamadı

Durak, konuyu AK Parti'nin il başkanı ve belediye başkan adayı ile görüştüğünü, ancak her iki ismin de olaylardan habersiz olduklarını ifade ettiklerini belirtti. Bu durum, Durak'ın soru işaretlerini daha da artırdı.MHP Adayı Durak, AK Parti'nin gizemli destekçilerini sorguluyor

AK Parti'de iç çekişmeler mi var?

İlhan Durak, yaşananların ardından AK Parti içerisinde yerel düzeyde bağımsız hareket eden bir teşkilat olup olmadığını ya da dışarıdan bir müdahalenin söz konusu olup olmadığını düşünüyor.MHP Adayı Durak, AK Parti'nin gizemli destekçilerini sorguluyor

Durak, demokratik süreçlere vurgu yapıyor

MHP adayı, yaşanan olayların demokratik süreçlere zarar verdiğini ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Durak, rakiplerinin kendilerinin sahadaki başarısını engellemeye çalıştığını düşünüyor.

"Kampanyamız daha da güçlendi"

Buna rağmen Durak, yaşananlara rağmen seçim kampanyasının ivme kaybetmediğini, aksine daha da güç kazandığını ifade ediyor. Bu durum, MHP'nin Bolu'daki etkinliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

# belediye, ak parti, başkan, iddia, seçim

26 Mar 2024 - 00:03 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL