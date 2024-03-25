A101 Bolu Mağazalarında 28 Mart 2024'te neler var, neler yok!

A101, 28 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Herkesin merakla beklediği bu haftaki indirimler, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına, öğrencilerden piknik severlere kadar geniş bir yelpazede herkese hitap ediyor. A101'in bu hafta sunacağı indirimli ürünler listesi, müşterilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma fırsatı veriyor.

Teknoloji Severlere Özel İndirimler

Volta VS2 Elektrikli Moped 27.990 TL: Ulaşımınıza renk katacak bu elektrikli moped ile yollar sizin.

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL: Geniş ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile ev sineması keyfi. HI-LEVEL ve Philips markalı Ultra HD Smart TV'ler: Farklı boyutlarda ve fiyatlarla, eviniz için ideal. Lenovo Notebooklar 6.999 TL: Hem iş hem eğlence için güçlü ve hızlı notebooklar.

Ev Aletlerinde İndirim Fırsatları

Homend Grillant 1356H Inox Tost Makinesi 1.599 TL: Lezzetli tostlar için vazgeçilmez bir yardımcı. Sinbo Çelik Elektrikli Cezve 299 TL: Türk kahvesi tutkunları için ideal. Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı ve Kiwi Çay Makinesi: Mutfakta pratik çözümler. Aprilla Saç Kurutma Makinesi ve Tıraş Makinesi: Kişisel bakımınız için gerekli her şey.

Dış Mekan ve Mobilya Ürünlerinde İndirimler

Katlanabilir Kamp Sandalyesi ve Ahşap Kollu Piknik Sandalyesi: Doğa ile iç içe konforlu anlar için.

Çift Kişilik ve Tek Kişilik Baza Başlık Setleri: Yatak odanızı yenilemek isteyenlere özel. Auro Pocket Yaylı Yatak: Konforlu bir uyku için ihtiyacınız olan her şey.

Teknoloji ve Elektronik Ürünler

Volta VS2 Elektrikli Moped: 27.990 TL

Toshiba 65" Ultra HD Android TV: 21.999 TL

HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart TV: 12.999 TL

Philips 55" UHD Smart LED TV: 19.999 TL

HI-LEVEL 32" WebOS HD Ready TV: 4.799 TL

Lenovo N4120 Notebook: 6.999 TL

Lenovo N4020 Notebook: 6.999 TL

Mipo M33 Cep Telefonu: 4.799 TL

Ev Aletleri ve Mutfak Gereçleri

Homend Grillant 1356H Inox Tost Makinesi: 1.599 TL

Sinbo Çelik Elektrikli Cezve: 299 TL

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı: 359 TL

Kiwi Çay Makinesi: 599 TL

Kiwi Seyahat Ütüsü: 499 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi: 399 TL

Aprilla Tıraş Makinesi: 239 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü: 179 TL

Kiwi Tüy Alma Cihazı: 1.599 TL

QU Şarjlı Damacana Su Pompası: 99,90 TL

Kiwi Dik Süpürge: 699 TL

Mobilya, Dış Mekan ve Piknik Malzemeleri

Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 199 TL

Ahşap Kollu Katlanabilir Piknik Sandalyesi: 249 TL

Masa Takımı: 4.299 TL

Çift Kişilik Baza Başlık Set: 7.199 TL

Tek Kişilik Baza Başlık Set: 3.749 TL

Auro Pocket Yaylı Yatak: 5.299 TL

Mutfak ve Yemek Ürünleri

Emaye Çaydanlık Takımı: 499 TL

Emaye Pişir Sakla Tencere: 219 TL

TAÇ Döküm Kek Kalıbı: 299 TL

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerini düşük fiyatlar ve yüksek kaliteli ürünlerle buluşturuyor. 28 Mart itibarıyla başlayacak olan bu indirim fırsatlarını kaçırmayın. Ev aletlerinden teknolojiye, mobilyadan piknik malzemelerine kadar pek çok üründe cazip indirimler sizleri bekliyor. Fırsatları yakalamak için A101 mağazalarına uğramayı unutmayın!