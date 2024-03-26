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2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar

2024 Yerel Seçimler için propaganda dönemi başladı! 21 Mart'tan itibaren başlayan propaganda serbestliği, seçim yasakları ve 31 Mart oy verme gününe özel kurallar. Siyasi partilerin ve adayların dikkat etmesi gerekenler, vatandaşların bilmesi gereken yasaklar haberimizde…

Mustafa Aykan
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2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar
2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar
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Propaganda döneminin resmi başlangıcı

2024 Yerel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen takvim gereğince, 21 Mart itibarıyla propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçmenlere ulaşmak ve mesajlarını yaymak için çeşitli platformlarda aktif olacaklar.

2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar

Propaganda serbestliğinin sınırları

Propaganda faaliyetleri, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar serbest bırakılmıştır. Bu süre zarfında, adaylar ve partiler, yazılı basın ve dijital medya aracılığıyla seçmenlere ulaşabilirler. Ancak, kamusal alanlar, ibadethaneler ve ilçe seçim kurulları tarafından belirlenen özel alanlar dışında toplu sözlü propaganda yapmak yasaktır.

2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar

Gece propaganda yasakları

Güneşin batışından itibaren ikinci saate kadar ve güneşin doğuşuna dek açık alanlarda toplu sözlü propaganda yapılması kesinlikle yasaktır. Elektronik posta ve telefon aracılığıyla izinsiz propaganda mesajları göndermek de yasaklar arasında yer alır.

2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar

Seçim öncesi yayın ve anket yasakları

Oy verme gününden önceki son 10 gün içerisinde, siyasi içerikli kamuoyu araştırmaları, anketler ve yayınlar yasaklanmıştır. Bu dönemde, herhangi bir siyasi parti veya aday lehine ya da aleyhine yapılan yayınlar ve dağıtımlar yasak kapsamındadır.

2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar

Resmi araç kullanımı üzerine yasaklar

Seçim propagandası amacıyla yapılan gezilerde, bakanlar ve milletvekilleri resmi araç kullanamazlar. Bu dönemde, resmi karşılamalar, uğurlamalar ve ziyafetler de yasaktır.

2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar

Oy verme günü uygulanacak yasaklar

31 Mart'ta, oy verme işlemi sırasında içki satışı ve tüketimi, eğlence yerlerinin faaliyet göstermesi ve silah taşıma yasaklanmıştır. Lokantalarda ise sadece yemek servisi yapılabilir. Seçim sonuçları ile ilgili yayınlar, saat 18.00'e kadar yasaklanmış olup, YSK saat 21.00'den sonra seçimle ilgili yayınların serbest bırakılmasına karar verebilir.

2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar

# seçim, araç, Medya, Anket

26 Mar 2024 - 08:00 - Gündem

Mahreç  Mustafa Aykan

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