2024 Yerel Seçim propaganda dönemi ve yasaklar

Propaganda döneminin resmi başlangıcı

2024 Yerel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen takvim gereğince, 21 Mart itibarıyla propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçmenlere ulaşmak ve mesajlarını yaymak için çeşitli platformlarda aktif olacaklar.

Propaganda serbestliğinin sınırları

Propaganda faaliyetleri, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar serbest bırakılmıştır. Bu süre zarfında, adaylar ve partiler, yazılı basın ve dijital medya aracılığıyla seçmenlere ulaşabilirler. Ancak, kamusal alanlar, ibadethaneler ve ilçe seçim kurulları tarafından belirlenen özel alanlar dışında toplu sözlü propaganda yapmak yasaktır.

Gece propaganda yasakları

Güneşin batışından itibaren ikinci saate kadar ve güneşin doğuşuna dek açık alanlarda toplu sözlü propaganda yapılması kesinlikle yasaktır. Elektronik posta ve telefon aracılığıyla izinsiz propaganda mesajları göndermek de yasaklar arasında yer alır.

Seçim öncesi yayın ve anket yasakları

Oy verme gününden önceki son 10 gün içerisinde, siyasi içerikli kamuoyu araştırmaları, anketler ve yayınlar yasaklanmıştır. Bu dönemde, herhangi bir siyasi parti veya aday lehine ya da aleyhine yapılan yayınlar ve dağıtımlar yasak kapsamındadır.

Resmi araç kullanımı üzerine yasaklar

Seçim propagandası amacıyla yapılan gezilerde, bakanlar ve milletvekilleri resmi araç kullanamazlar. Bu dönemde, resmi karşılamalar, uğurlamalar ve ziyafetler de yasaktır.

Oy verme günü uygulanacak yasaklar

31 Mart'ta, oy verme işlemi sırasında içki satışı ve tüketimi, eğlence yerlerinin faaliyet göstermesi ve silah taşıma yasaklanmıştır. Lokantalarda ise sadece yemek servisi yapılabilir. Seçim sonuçları ile ilgili yayınlar, saat 18.00'e kadar yasaklanmış olup, YSK saat 21.00'den sonra seçimle ilgili yayınların serbest bırakılmasına karar verebilir.