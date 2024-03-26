Denizanası zehriyle kansere karşı yenilikçi mücadele

Denizanasının yakıcı zehri, Doç. Dr. Nurçin Killi'nin öncülük ettiği TÜBİTAK destekli bir projede, kanser tedavisinin potansiyel bir yardımcısı olarak araştırılıyor. Bu çalışma, Akdeniz ve Ege'nin kıyılarında giderek artan denizanası popülasyonundan umut vaat eden sonuçlar elde ediyor.

Denizanası Zehrinde Gizlenen Tedavi Potansiyeli

Doç. Dr. Killi, denizanasının zehrinin kanser hücrelerini hedef alan etkili bir bileşen içerebileceğini belirtiyor. Deniz suyu sıcaklıklarının artışı ve kıyı yapılaşması gibi faktörlerle çoğalan denizanası türlerinin, laboratuvar ortamında izole edilen zehirleri ile kanser hücrelerine karşı olumlu sonuçlar verdiği gözlemlendi.

Marmaris Kıyılarında Başlayan Bilimsel Yolculuk

Muğla'nın Marmaris bölgesinde gözlenen Rhopilema nomadica türü üzerine yoğunlaşan çalışma, araziden alınan örneklerin laboratuvara getirilerek incelendiği bir süreci kapsıyor. Killi ve ekibi, bu süreçte denizanasının zehirini özel tekniklerle izole ediyor ve kanser hücrelerinde deniyor.

Nematosistler: Kanserle Mücadelede Yeni Bir Silah

Araştırma, denizanasının nematosistler olarak bilinen yakıcı hücrelerinin izolasyonu üzerine yoğunlaşıyor. Projede elde edilen ilk sonuçlar, bu zehrin kanser hücreleri üzerinde sitotoksik bir etkiye sahip olduğunu ve sağlıklı hücrelere göre daha az zararlı olduğunu gösteriyor.