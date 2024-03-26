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Zirai don tehlikesi altındaki fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi başladı

Türkiye'nin zengin fındık bahçeleri, kış mevsiminin son demlerinde zirai don tehlikesi ile karşı karşıya. Karadeniz bölgesindeki fındık üreticileri, ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı bu günlerde endişeli bir bekleyiş içinde.

Mustafa Aykan
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Zirai don tehlikesi altındaki fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi başladı
Zirai don tehlikesi altındaki fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi başladı
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Türkiye'nin fındık üretim bölgeleri zirai don tehlikesiyle karşı karşıya. Önümüzdeki haftaların hava koşulları, rekolte için belirleyici olacak. Meteoroloji'den don uyarısı ve üreticilere kritik haftalar için çağrı.

Zirai don tehlikesi altındaki fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi başladı

Meteorolojinin Üreticilere Tedbirli olun çağrısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde iç ve yüksek kesimlerde don olayının meydana gelmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle tomurcuklanma döneminde olan fındık için risk oluşturmakta.

 

Zirai don tehlikesi altındaki fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi başladı

2014 Yılının Zirai Don Zararı Unutulmadı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'ın ifadelerine göre, 10 yıl önce yaşanan zirai don hadisesi, bölgedeki birçok ilçede sıfır rekolteye sebep olmuştu. Özellikle 2014 yılının Mart ayında yaşanan ve sahil kesimlerine kadar etkisi hissedilen don olayı, üreticiler için hala taze bir yara.

Zirai don tehlikesi altındaki fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi başladı

Fındık Bahçelerinde Zirai Dona Karşı Mücadele

Fındık bahçelerinin beyaza büründüğü bu günlerde, üreticilerin zirai don tehlikesine karşı aldıkları tedbirler ve uyguladıkları teknikler büyük önem taşıyor. Önümüzdeki 2-3 haftalık sürecin, ürünlerin geleceği açısından hayati olduğu vurgulanmakta.

Zirai don tehlikesi altındaki fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi başladı

Kritik Süreç ve Alınması Gereken Önlemler

Birliğin yönetim kurulu üyesi Soydan'a göre, önümüzdeki 15 günlük hava durumu fındık üretimi için kritik bir süreci işaret ediyor. Geçmiş yıllarda yaşanan don olayları, bu dönemin her zaman risk taşıdığını gösteriyor. Bu nedenle üreticilerin herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Zirai don tehlikesi altındaki fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi başladı

# türkiye, üretim

26 Mar 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Mustafa Aykan

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