Zirai don tehlikesi altındaki fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi başladı

Türkiye'nin fındık üretim bölgeleri zirai don tehlikesiyle karşı karşıya. Önümüzdeki haftaların hava koşulları, rekolte için belirleyici olacak. Meteoroloji'den don uyarısı ve üreticilere kritik haftalar için çağrı.
Meteorolojinin Üreticilere Tedbirli olun çağrısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde iç ve yüksek kesimlerde don olayının meydana gelmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle tomurcuklanma döneminde olan fındık için risk oluşturmakta.
2014 Yılının Zirai Don Zararı Unutulmadı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'ın ifadelerine göre, 10 yıl önce yaşanan zirai don hadisesi, bölgedeki birçok ilçede sıfır rekolteye sebep olmuştu. Özellikle 2014 yılının Mart ayında yaşanan ve sahil kesimlerine kadar etkisi hissedilen don olayı, üreticiler için hala taze bir yara.
Fındık Bahçelerinde Zirai Dona Karşı Mücadele
Fındık bahçelerinin beyaza büründüğü bu günlerde, üreticilerin zirai don tehlikesine karşı aldıkları tedbirler ve uyguladıkları teknikler büyük önem taşıyor. Önümüzdeki 2-3 haftalık sürecin, ürünlerin geleceği açısından hayati olduğu vurgulanmakta.
Kritik Süreç ve Alınması Gereken Önlemler
Birliğin yönetim kurulu üyesi Soydan'a göre, önümüzdeki 15 günlük hava durumu fındık üretimi için kritik bir süreci işaret ediyor. Geçmiş yıllarda yaşanan don olayları, bu dönemin her zaman risk taşıdığını gösteriyor. Bu nedenle üreticilerin herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.