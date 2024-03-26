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1 Nisan şaka geleneği nereden geliyor?

2024 1 Nisan Şaka Günü nedir? 1 Nisan Şaka Günü nereden geliyor? Dünyanın, Türkiye’nin ve Bolu’nun en eğlenceli günü 1 Nisan Şaka Günü’nde insanlar bu komik günün nereden çıktığını merak ediyor. Bu özel günün tarihini sizler için derledik, haberimizde…

Osman Aykan
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1 Nisan şaka geleneği nereden geliyor?
1 Nisan şaka geleneği nereden geliyor?
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1 Nisan Şaka Günü, dünya çapında kutlanan ve insanların birbirlerine şakalar yaparak eğlendiği bir gelenektir. Bu özel günün kökeni, Geoffrey Chaucer'ın "Canterbury Masalları"nda bulunan bir kandırma hikayesine ve 1564'te Fransa'da yapılan takvim değişikliğine dayanır. Bu değişiklikle, yılbaşının 1 Ocak'a alınması ve 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay edilmesi, "1 Nisan Aptalları" geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilir.

1 Nisan şaka geleneği nereden geliyor?

Unutulmaz 1 Nisan şakaları

BBC'nin Spagetti Ağaçları Şakası

1957 yılında BBC, İsveç'te spagetti ağaçlarının yetiştirildiğini iddia eden bir haber yayımladı. Gerçek sanılan bu haber, izleyicileri şaşkına çevirdi.

 

1 Nisan şaka geleneği nereden geliyor?

Patrick Moore'un yer çekimi azalıyor iddiası

1976'da Patrick Moore, Plüton ve Jüpiter'in özel bir dizilimi sonucu yer çekiminin azalacağını iddia etti. Bu açıklama, binlerce kişinin sıçrayıp havada uçma hissini yaşamak için harekete geçmesine sebep oldu.

 

1 Nisan şaka geleneği nereden geliyor?

Eyfel Kulesi'nin taşınması

1986'da The Parisien gazetesi, Eyfel Kulesi'nin Euro Disney'e taşınacağını duyurdu. Gerçek sanılan bu haber, okuyucuları hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

 

1 Nisan şaka geleneği nereden geliyor?

Amerikan Kongre Binası'nın çöküşü

1933'te The Madison Capital-Times, Kongre Binası'nın patlamalar sonucu çöktüğünü iddia etti. Haber, okuyuculardan büyük tepki topladı.

 

1 Nisan şaka geleneği nereden geliyor?

Volkswagen'in "Voltswagen" Şakası

2021'de Volkswagen, ABD'deki biriminin adını "Voltswagen" olarak değiştireceğini duyurdu. Bu şaka, markanın elektrikli araçlara olan bağlılığını vurgulamak amacıyla yapıldı ve büyük ilgi gördü.

 

1 Nisan şaka geleneği nereden geliyor?

LEGO'nun "Akıllı Legolar" Şakası

LEGO, insanların ayağına batmayan "akıllı legolar" ürettiklerini duyurdu. Bu eğlenceli şaka, LEGO severler tarafından büyük beğeni topladı.

Twitter ve Sesli Harf Yasağı

2013'te Twitter, yeni adının "Twttr" olacağını ve sesli harf kullanımının yasaklanacağını açıkladı. Bu şaka, sosyal medyada geniş yankı buldu.

1 Nisan Şaka Günü ve kültürel etkisi

1 Nisan Şaka Günü, insanları güldüren ve bir araya getiren küresel bir geleneğe dönüşmüş durumda. Her yıl yeniden hatırlanan ve gülümsemeye sebep olan 1 Nisan şakaları, kültürler arası bir köprü görevi görüyor ve insanların hayatına neşe katıyor.

# iddia, nisan

26 Mar 2024 - 12:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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