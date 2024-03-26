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31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?

2024 Yerel Seçimlerine sayılı günler kala, seçim sürecinin işleyişinde bundan sonra nasıl bir takvim izlenecek. YSK’nın belirlediği takvim sürecinde bundan sonra neler olacak? Sandık seçmen listelerinden, seçim malzemelerinin dağıtımına, eğitimlerden oy verme gününe kadar tüm önemli tarihler ve süreçler haberimizde…

Mustafa Aykan
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31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek? mask
31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?
31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?
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25 Mart Pazartesi: Seçim Hazırlıklarının İlk Adımı

Seçim süreci, sandık seçmen listelerinin titizlikle çoğaltılmasıyla hız kazanır. Bu gün, ilçe seçim kurulları aynı zamanda sandık kurulu başkanlarına teslim edilmek üzere gerekli seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlığına başlarlar.

31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?

26 Mart Salı: Malzeme Dağıtımının Tamamlanması

Seçim malzemeleri, hazırlanan malzeme torbalarıyla birlikte sandık kurulu başkanlarına ulaştırılır. Bu süreçte, dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına geri gönderilir. Seçmen bilgi kağıdı alamayan vatandaşlar için ilanlar yayınlanır, ve bu kağıtlar oy verme gününde teslim edilmek üzere ayrılır.

31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?

27 Mart Çarşamba: Tutuklu ve Hükümlü Seçmen Güncellemeleri

İlçe seçim kurulu başkanları, tutuklu ve hükümlü seçmen listelerini güncellemek amacıyla Cumhuriyet başsavcılıkları ile iletişime geçerler. Bu, listelerin son güncellenme tarihidir ve tahliye edilenler veya cezaları kesinleşen hükümlülerin durumlarını içerir.

31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?

28 Mart Perşembe: Seçmen Listelerinin Kesinleştirilmesi

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenler için listeler kesinleştirilir. Bu listelerin çoğaltılması ve ilgili yerlere dağıtımı için hazırlıklar başlar.

31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?

29 Mart Cuma: Eğitimler ve Son Hazırlıklar

Seçim görevlilerinin eğitimleri bu gün tamamlanır. Köy ve mahallelerdeki sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edilir, tutuklu ve hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işlemi de sona erer.

31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?

30 Mart Cumartesi: Propaganda Sürecinin Sonu

Seçim öncesi propaganda faaliyetleri resmi olarak sona erer. Bu, adayların ve siyasi partilerin kampanyalarını durdurduğu ve seçim sessizliğinin başladığı zamandır.

31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?

31 Mart Pazar: Oy Verme Günü

Seçim günü, sabahın erken saatlerinde, il ve ilçe merkezlerinde malzeme torbalarının teslimiyle başlar. Bina sorumluları, bu malzemeleri sandık bölgelerine ulaştırır. Tüm ülke genelinde oy verme işlemi başlar ve gece yarısı itibarıyla seçim yasakları sona erer.

31 Mart 2024 gününe kadar nasıl bir takvim izlenecek?

# seçim, araç, cuma, pazar

26 Mar 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Mustafa Aykan

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