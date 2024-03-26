Sahurda susuzluğu önleyen lezzetli tarifler; Şef Serap Türkel Özbayraktar'dan sağlıklı seçenekler

Sahurda Susuzluğa Son: Şef Serap'tan Nefis Tarifler

Oruç tutanların gün içinde karşılaştığı en büyük zorluklardan biri susuzluk. Bu sorunu hafifletmek amacıyla Şef Serap Türkel Özbayraktar, sahur için hem susatmayan hem de besleyici alternatifler sunuyor. Lif ve protein açısından zengin "Meyveli Yulaf Lapası" ve "Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta" tarifleri, sahur için ideal seçenekler arasında.

Meyveli Yulaf Lapası ile Enerjik Bir Başlangıç

Bu özel günlerde sahur sofralarınızı zenginleştirecek Meyveli Yulaf Lapası, hem kolay hem de doyurucu bir tarif. İhtiyacınız olan malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı süt

Üzeri için çilek, frambuaz, muz, kaju ve Antep fıstığı

Yapılışı oldukça basit: Süt ve yulafı bir tencereye alıp kısık ateşte 6-8 dakika pişirin. Kıvam alan karışımı bir tabağa alın ve üzerine dilediğiniz meyveleri ve kuruyemişleri ekleyin. Bu lezzetli başlangıç, gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olacak.

Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta ile Protein Deposu

Protein ihtiyacınızı karşılayacak bir diğer tarif ise Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta.

Malzemeler:

1 yumurta

1 avokado

Akdeniz yeşillikleri

Beyaz peynir

Çörek otu

Ekmek kızartılır, beyaz peynir dilimlenir ve çörek otu ile karıştırılır. Peynirli ekmek üzerine Akdeniz yeşillikleri ve avokado dilimleri yerleştirilir. Son olarak, sirkeli suda pişirilen poşe yumurta eklenir ve sıcak servis yapılır.

Sağlıklı Beslenme Uzmanından Öneriler

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, sahurda tuzlu yiyeceklerden kaçınmanın önemine dikkat çekiyor. Protein kaynağı olarak yumurta ve az tuzlu peynirin sahur sofralarında bulunması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, gün içinde sıvı ihtiyacını karşılamak adına sahurda en az 1,5 litre su tüketilmesi öneriliyor.

Bu tarifler ve önerilerle sahur sofralarınız hem lezzetli hem de sağlıklı hale gelecek. Oruç tutarken gün boyu susuzluğu en aza indirmek ve enerjik kalmak için Şef Serap Türkel Özbayraktar'ın tariflerini deneyebilirsiniz.