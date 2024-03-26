Sahurda susuzluğu önleyen lezzetli tarifler; Şef Serap Türkel Özbayraktar'dan sağlıklı seçenekler

Sahurda Susuzluğa Son: Şef Serap'tan Nefis Tarifler
Oruç tutanların gün içinde karşılaştığı en büyük zorluklardan biri susuzluk. Bu sorunu hafifletmek amacıyla Şef Serap Türkel Özbayraktar, sahur için hem susatmayan hem de besleyici alternatifler sunuyor. Lif ve protein açısından zengin "Meyveli Yulaf Lapası" ve "Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta" tarifleri, sahur için ideal seçenekler arasında.
Meyveli Yulaf Lapası ile Enerjik Bir Başlangıç
Bu özel günlerde sahur sofralarınızı zenginleştirecek Meyveli Yulaf Lapası, hem kolay hem de doyurucu bir tarif. İhtiyacınız olan malzemeler:
4 yemek kaşığı yulaf
1 su bardağı süt
Üzeri için çilek, frambuaz, muz, kaju ve Antep fıstığı
Yapılışı oldukça basit: Süt ve yulafı bir tencereye alıp kısık ateşte 6-8 dakika pişirin. Kıvam alan karışımı bir tabağa alın ve üzerine dilediğiniz meyveleri ve kuruyemişleri ekleyin. Bu lezzetli başlangıç, gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olacak.
Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta ile Protein Deposu
Protein ihtiyacınızı karşılayacak bir diğer tarif ise Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta.
Malzemeler:
1 yumurta
1 avokado
Akdeniz yeşillikleri
Beyaz peynir
Çörek otu
Ekmek kızartılır, beyaz peynir dilimlenir ve çörek otu ile karıştırılır. Peynirli ekmek üzerine Akdeniz yeşillikleri ve avokado dilimleri yerleştirilir. Son olarak, sirkeli suda pişirilen poşe yumurta eklenir ve sıcak servis yapılır.
Sağlıklı Beslenme Uzmanından Öneriler
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, sahurda tuzlu yiyeceklerden kaçınmanın önemine dikkat çekiyor. Protein kaynağı olarak yumurta ve az tuzlu peynirin sahur sofralarında bulunması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, gün içinde sıvı ihtiyacını karşılamak adına sahurda en az 1,5 litre su tüketilmesi öneriliyor.
Bu tarifler ve önerilerle sahur sofralarınız hem lezzetli hem de sağlıklı hale gelecek. Oruç tutarken gün boyu susuzluğu en aza indirmek ve enerjik kalmak için Şef Serap Türkel Özbayraktar'ın tariflerini deneyebilirsiniz.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.