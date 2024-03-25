Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı!

Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak, vatandaşları ve ilgili kurumları tedbirli olmaya çağırdı.

Kritik tarih ve saatler

Özellikle 25 Mart 2024 Pazartesi günü, öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların, bölgede ciddi olumsuzluklara neden olabileceği vurgulandı. Uyarı, 14.00 ile 21.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Beklenen olumsuzluklar

Bu yoğun yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi çeşitli riskler taşıdığı belirtiliyor. Bölge sakinleri ve yolda olanlar, bu olumsuzluklara karşı özellikle dikkatli olmalı.

Alınması gereken önlemler

Vatandaşların, su baskınlarına karşı ev ve iş yerlerinde önlemler alması, yıldırım riskine karşı açık alanlardan kaçınması ve güvenli yerlerde bulunması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, zorunlu durumlarda ise ekstra dikkatli olunması öneriliyor.

Güncel bilgilere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek, güncel bilgileri ve uyarıları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bölge sakinleri ve ilgililer, güncel hava durumu tahminlerini ve uyarıları dikkate alarak, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalı.

Toplumun güvenliği öncelikli

Bu tür meteorolojik uyarılar, vatandaşların ve ilgili kurumların olası doğal afetlere karşı önlem almasını sağlamak amacıyla yapılıyor. Bölge sakinlerinin ve yolcuların, uyarıları dikkate alması ve gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor.