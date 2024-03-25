25 Mar 2024 - 16:41- Gündem G:

Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı!

25 Mart 2024'te Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ani sel ve su baskınlarına yol açabilir. Meteoroloji'den gelen acil uyarıya göre, bölge sakinleri, yolcular ve üreticilerin dikkatli olmaları gerekiyor…

Esra Perçin
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Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı! mask
Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı!
Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı!
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Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak, vatandaşları ve ilgili kurumları tedbirli olmaya çağırdı.

Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı!

Kritik tarih ve saatler

Özellikle 25 Mart 2024 Pazartesi günü, öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların, bölgede ciddi olumsuzluklara neden olabileceği vurgulandı. Uyarı, 14.00 ile 21.00 saatleri arasında geçerli olacak.Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı!

Beklenen olumsuzluklar

Bu yoğun yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi çeşitli riskler taşıdığı belirtiliyor. Bölge sakinleri ve yolda olanlar, bu olumsuzluklara karşı özellikle dikkatli olmalı.Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı!

Alınması gereken önlemler

Vatandaşların, su baskınlarına karşı ev ve iş yerlerinde önlemler alması, yıldırım riskine karşı açık alanlardan kaçınması ve güvenli yerlerde bulunması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, zorunlu durumlarda ise ekstra dikkatli olunması öneriliyor.Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı!

Güncel bilgilere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek, güncel bilgileri ve uyarıları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bölge sakinleri ve ilgililer, güncel hava durumu tahminlerini ve uyarıları dikkate alarak, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalı.Bolu, Düzce ve çevresi için acil uyarı!

Toplumun güvenliği öncelikli

Bu tür meteorolojik uyarılar, vatandaşların ve ilgili kurumların olası doğal afetlere karşı önlem almasını sağlamak amacıyla yapılıyor. Bölge sakinlerinin ve yolcuların, uyarıları dikkate alması ve gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor.

# düzce, bartın, karadeniz, tarih, hava durumu

25 Mar 2024 - 16:41 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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