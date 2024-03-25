Boluspor'un Trendyol 1.Lig’de 30 ve 31. hafta programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trendyol 1. Lig için açıkladığı maç takvimine göre, playoff mücadelesini sürdüren Boluspor için hayati önem taşıyan haftalar başlıyor. Kırmızı beyazlı ekip, 30. ve 31. haftalarda Ümraniyespor ve Eyüpspor ile oynayacağı kritik maçlarla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu önemli karşılaşmalar, Boluspor'un playoff yarışındaki iddiasını pekiştirecek.

Play off yolunda kritik adım

Trendyol 1. Lig'de 43 puanla 7. sırada yer alan Boluspor, playoff hedefine ulaşmak için kritik maçlardan ilkinde, 13 Nisan Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda Ümraniyespor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak bu mücadele, Boluspor için playoff yolunda kritik bir engeli aşma fırsatı sunuyor. Kırmızı beyazlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılarak iddialarını güçlendirmek istiyor.

Eyüpspor ile zorlu deplasman

Boluspor'un playoff yarışındaki mücadelesi, 20 Nisan Cumartesi günü Eyüpspor ile yapılacak zorlu deplasman maçıyla devam edecek. Saat 19.00'da Eyüp Stadyumu'nda başlayacak bu maç, Boluspor için ligdeki konumunu daha da güçlendirecek önemli bir fırsat olarak görülüyor. Kritik dönemeçte alınacak sonuçlar, kırmızı beyazlı ekibin playoff iddiasını pekiştirecek.

Maç takvimi ve play off yarışındaki beklentiler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği maç programına göre, 30. hafta maçları 12 Nisan Cuma günü start alacak. Boluspor, playoff mücadelesindeki kritik yolculuğuna 13 Nisan Cumartesi günü Ümraniyespor ile başlayacak ve 31. haftada, 20 Nisan Cumartesi günü, Eyüpspor ile kritik bir deplasman maçına çıkacak. Bu maçlar, Boluspor'un playoff yarışındaki konumunu belirleyecek ve taraftarlarına heyecan dolu anlar yaşatacak.

Boluspor'da play off yolunda kritik haftalar

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de üst sıralara tırmanma ve playoff iddiasını güçlendirmek için önemli bir dönemece giriyor. Kırmızı beyazlı ekip, Ümraniyespor ve Eyüpspor ile yapacağı maçlardan alacağı sonuçlarla, ligdeki konumunu güçlendirmeyi ve playoff yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbol severler, Boluspor'un bu kritik haftalardaki performansını ve ligdeki yükselişini merakla takip ediyor.