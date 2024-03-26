Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic, Sırbistan futbol tarihine adını yazdırdı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın Güney Kıbrıs ile oynadığı hazırlık maçında tarih yazdı. 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi gerçekleşen bu önemli karşılaşmada Tadic, milli forma ile sahaya çıkarak kariyerinin 106. uluslararası maçını oynadı.

Sırbistan futbolunun istikrarlı ismi

Bu mücadele ile birlikte Tadic, Sırbistan futbol tarihinde en çok milli maça çıkan oyuncu unvanını eline geçirdi. Bu özel gecede, Tadic, Fenerbahçe'deki performansının yanı sıra milli takımdaki istikrarlı yükselişini de taçlandırmış oldu.

Tadic'ten tarihi başarı

Larnaka'da düzenlenen müsabakada, Sırbistan ve Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dusan Tadic, maçın ikinci yarısında Lazar Samardzic'in yerine oyuna dahil olarak tarih yazdı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu değişiklikle birlikte Sırbistan Milli Takımı adına 106. kez sahaya çıkmış oldu. Tadic, bu başarısıyla Chelsea'nin eski savunma oyuncusu Branislav Ivanovic'i geride bırakarak Sırbistan futbol tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Sırbistan, Güney Kıbrıs'ı tek golle geçti

Karşılaşmanın tek golü, Sırbistan'ın yıldız orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'den geldi. Bu gol, Sırbistan'a 1-0'lık galibiyeti getirirken, takımın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında moral bulmasını sağladı. Mücadelede Sırbistan'ın kontrolü elinde tuttuğu ve stratejik bir galibiyet elde ettiği görüldü.

Tadic'in Rekoru ve Sırbistan'ın galibiyeti

Fenerbahçe ve Sırbistan Milli Takımı'nın kilit oyuncusu Dusan Tadic, uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarı ile adını altın harflerle futbol tarihine yazdırdı. Tadic'in bu tarihi başarısı ve Sırbistan'ın elde ettiği kritik galibiyet, takımın moralini ve motivasyonunu 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde artırdı.