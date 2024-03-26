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Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'dan TFF'ye tepki

Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, TFF'nin verdiği ağır cezaya tepki gösterdi. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda iftar buluşmasında, futbol camiasının birlik mesajları verildi.

İhlas Haber Ajansı
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Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'dan TFF'ye tepki mask
Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'dan TFF'ye tepki
Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'dan TFF'ye tepki
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MKE Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendisine verilen cezaya tepki gösterdi. Altındağ'da inşası devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Koca, cezanın ağırlığına dikkat çekerek futbol camiasının ve tarihinin bu kararı kabul etmeyeceğini belirtti.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'dan TFF'ye tepki

Ceza ve tepkiler

Ankaragücü camiasının önemli isimlerinden Faruk Koca, TFF'nin kendisine ömür boyu başkanlık yapma ve stada giriş yasağı gibi ağır bir ceza verdiğini açıkladı. Koca, "Eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadar ağır bir ceza verilmesini bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek. Bunu kara bir leke olarak anacaktır" ifadelerini kullandı. Koca'nın bu sözleri, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'dan TFF'ye tepki

Ankaragücü camiasından destek

Yapımı devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki iftar buluşmasında, Koca'nın yanı sıra Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da yer aldı. Program, Ankaragücü taraftarlarının yoğun ilgisi altında gerçekleşti. Koca ve Altınok'un stadyumda incelemelerde bulunmasının ardından, taraftarlarla birlikte iftar yemeği yenildi. Etkinlik, hem Ankaragücü camiasını bir araya getirmesi hem de Faruk Koca'ya verilen cezaya karşı birlik mesajı verilmesi açısından önem taşıdı.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'dan TFF'ye tepki

Ankaragücü'nde birlik mesajı

Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, yaşananlar karşısında futbol camiasına ve Ankaragücü taraftarlarına birlik olma çağrısında bulundu. Koca, "Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzde Ankaragücü’ne hizmet sevdasını alamazsınız" diyerek, her şart altında kulübe olan bağlılığını ve sevdasını vurguladı.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'dan TFF'ye tepki

# belediye, türkiye, başkan, ankara

26 Mar 2024 - 00:10 Ankara- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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