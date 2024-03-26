Masters tenis turnuvasında Zonguldak damgası

Bartın'da gerçekleşen Türkiye Tenis Federasyonu Ali Güler T200 Masters Tenis Turnuvası, sporseverlerin büyük ilgisini çekti. 18-24 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen bu önemli etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından veteran tenisçileri ağırladı. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Gençlik Spor İl Müdürü Halil Akkaş ve çok sayıda tenis tutkununun izlediği turnuvada, Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nden gelen sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Veteran tenisçilerin kıyasıya mücadelesi

Turnuvanın 35+ Çift Bayanlar kategorisinde, Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncuları Özlem Yıldız ve Mecbure Çep, Bartın Ali Güler Tenis Akademisi'nden Aysel Kumbiloğlu ve Sakarya'dan Özlem Durmaz Köse çiftine karşı mücadele etti. Çekişmeli geçen karşılaşmanın sonucunda Yıldız ve Çep, 7-6 (1)/0-6/10-5’lik skorla rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Zonguldak Deniz Spor Kulübü’nden tarihi başarı

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, turnuvada sadece kadınlarda değil, erkekler kategorisinde de başarı elde etti. Süleyman Gezer, 50+ Erkek kategorisinde zirveye çıkarken, Hülya Tosun ise 50+ Kadın kategorisinde şampiyon oldu. Bu başarılarla kulüp, hem erkeklerde hem de kadınlarda üst üste şampiyonluklar elde ederek, adını tenis tarihine yazdırdı.

Şampiyonlara büyük onur

Şampiyon olan sporcuların ödülleri, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Gençlik Spor İl Müdürü Halil Akkaş ve turnuvanın başhakemi Ercüment Ilıca tarafından verildi. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Şevket Yiğit Yaman, elde edilen bu önemli başarılar için sporcuları tebrik ederken, gelecekte daha fazla başarı elde etmeleri için motivasyon sağladı.

Türkiye tenis sahnesinde yeni şampiyonlar

Bu turnuva, Türkiye tenis arenasında yeni şampiyonların doğuşunu müjdeliyor. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün elde ettiği bu başarılar, kulübün ve sporcuların gelecek için büyük umut vaat ettiğini gösteriyor. Özlem Yıldız, Mecbure Çep, Süleyman Gezer ve Hülya Tosun gibi yetenekli sporcuların başarıları, Türk tenisinin parlak geleceğinin habercisi.