Avusturya öncesi Milli Takımda Ozan Kabak'ın doğum günü coşkusu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak, Avusturya'ya yapılan önemli ziyaret kapsamında 24. yaş gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Viyana'da, özel bir maç öncesi kamp yaptıkları otelde gerçekleşen kutlamada teknik heyet ve takım arkadaşlarının sıcak ilgisiyle karşılandı.
Takım ruhu ve doğum günü neşesi
Futbol dünyasında nadir görülen bir takım ruhu ve birlikteliğin örneği olan bu özel gün, Ozan Kabak için unutulmaz anlara sahne oldu. Milli futbolcu, kendisi için özel olarak hazırlanan pastanın ilk dilimini, takım arkadaşı Zeki Çelik'ten alarak bu özel günü taçlandırdı.
Milli takımda özel anlar
Ozan Kabak'ın mutluluğu ve takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı bu özel anlar, takımın birbirine olan bağlılığını ve birlikte çalışma ruhunu gözler önüne serdi. Savunma oyuncusu, milli takım forması altında doğum gününü kutlamanın ayrıcalığını ve bu özel günü zaferle taçlandırma arzusunu dile getirdi.
Milli takımda moraller yüksek
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Viyana'da gerçekleştirdiği bu özel kutlamanın ardından gözünü Avusturya ile oynanacak olan dostluk maçına çevirdi. Ozan Kabak ve takım arkadaşlarının yüksek morali, bu maç için ekstra motivasyon kaynağı oldu.
“Galibiyetle daha da mutlu olacağım”
Kabak, doğum gününde aldığı tebrikler ve iyi dileklerle birlikte, Avusturya karşısında alacakları galibiyetin mutluluğunu ikiye katlayacaklarını ifade etti. Milli takım, birlik ve beraberlik içinde hazırlandığı bu maçta, başarıya ulaşarak Ozan Kabak'ın doğum gününü zaferle taçlandırmayı hedefliyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.