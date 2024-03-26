Avusturya öncesi Milli Takımda Ozan Kabak'ın doğum günü coşkusu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak, Avusturya'ya yapılan önemli ziyaret kapsamında 24. yaş gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Viyana'da, özel bir maç öncesi kamp yaptıkları otelde gerçekleşen kutlamada teknik heyet ve takım arkadaşlarının sıcak ilgisiyle karşılandı.

Takım ruhu ve doğum günü neşesi

Futbol dünyasında nadir görülen bir takım ruhu ve birlikteliğin örneği olan bu özel gün, Ozan Kabak için unutulmaz anlara sahne oldu. Milli futbolcu, kendisi için özel olarak hazırlanan pastanın ilk dilimini, takım arkadaşı Zeki Çelik'ten alarak bu özel günü taçlandırdı.

Milli takımda özel anlar

Ozan Kabak'ın mutluluğu ve takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı bu özel anlar, takımın birbirine olan bağlılığını ve birlikte çalışma ruhunu gözler önüne serdi. Savunma oyuncusu, milli takım forması altında doğum gününü kutlamanın ayrıcalığını ve bu özel günü zaferle taçlandırma arzusunu dile getirdi.

Milli takımda moraller yüksek

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Viyana'da gerçekleştirdiği bu özel kutlamanın ardından gözünü Avusturya ile oynanacak olan dostluk maçına çevirdi. Ozan Kabak ve takım arkadaşlarının yüksek morali, bu maç için ekstra motivasyon kaynağı oldu.

“Galibiyetle daha da mutlu olacağım”

Kabak, doğum gününde aldığı tebrikler ve iyi dileklerle birlikte, Avusturya karşısında alacakları galibiyetin mutluluğunu ikiye katlayacaklarını ifade etti. Milli takım, birlik ve beraberlik içinde hazırlandığı bu maçta, başarıya ulaşarak Ozan Kabak'ın doğum gününü zaferle taçlandırmayı hedefliyor.