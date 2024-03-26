Şanlıurfaspor’da kriz zirve yaptı: Futbolculardan şok karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'in dikkat çeken takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, bir iç krizle gündeme geldi. Takım futbolcuları, maaşlarının ve diğer ödemelerin yapılmaması üzerine bir karar alarak antrenman sahasına adımını bile atmadı. Bu durum, futbol dünyasında ender rastlanan bir protesto şekli olarak kayıtlara geçti. Takımdan yapılan resmi açıklama, yaşanan mali sıkıntıların boyutunu gözler önüne serdi.

Futbolcular sahaya çıkmama kararı aldı

Trendyol 1. Lig temsilcilerinden olan Şanlıurfa temsilcisi, futbolcularının maaş ve gereken finansal ödemeleri alamamaları nedeniyle radikal bir adım attı. Futbolcular, bu gerekçeyle planlanan antrenmanı boykot etme kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, maaş ve ödemeleri alamadıkları için bugünkü antrenmana çıkmama ve bu durumu devam ettirme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

Taraftarlardan özür dilendi

Yaşanan mali kriz ve antrenman boykotunun ardından kulüp, bir özür mesajı yayımladı. Geleneksel olarak takipçileriyle antrenman fotoğrafları paylaşan Şanlıurfaspor, bu defa sahadan herhangi bir görüntü aktaramayacaklarını belirterek, taraftarlarından anlayış ve destek istedi.

Antrenman günlüğü sessizliğe büründü

Şanlıurfaspor'da futbolcuların aldığı bu karar, takımın günlük rutinlerinde de değişikliğe neden oldu. Antrenman günlüğü, takımın yaşadığı bu sıkıntılı dönemi yansıtan sessiz bir sayfaya dönüştü. Kulüp, futbolcuların seslerini duyurmak ve yaşanan mali krize dikkat çekmek amacıyla bu durumu kamuoyuyla paylaşma gereği duydu.

Antrenman Günlüğü



Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır.

Maalesef bugün antrenman fotoğrafı paylaşamadığımız için

Taraftarlarımızdan özür dileriz. pic.twitter.com/rwXlW08vz7 — Astor Enerji Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) March 25, 2024

Bu olay, futbol dünyasında maaş ve ödeme problemlerinin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğinin altını çiziyor. Şanlıurfaspor'daki bu gelişme, benzer sorunlar yaşayan diğer kulüpler için de bir uyarı niteliğinde.