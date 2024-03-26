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Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım”

Ryan Babel, futbol kariyeri ve Eyüpspor tecrübesi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Geleceği ve İstanbul'da kalmak istemesiyle ilgili detaylar hayranlarını heyecanlandırıyor.

Haber Merkezi
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Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım” mask
Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım”
Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım”
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Eski Eyüpspor ve Hollandalı milli futbolcu Ryan Babel, futbol kariyerine dair belirsizliklerini ve Eyüpspor tecrübesiyle ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Trendyol 1. Lig'de forma giydikten sonra serbest statüde kalan Babel, geleceği hakkında konuştu ve Eyüpspor'daki günlerinden bahsetti.

Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım”

Kariyerinde yeni bir sayfa mı?

Futbolu çok sevdiğini belirten Babel, "Futbolu bırakıp bırakmadığımı henüz bilmiyorum. Hala bunu anlamaya çalışıyorum" diyerek kariyerinin geleceğiyle ilgili belirsizliklerini dile getirdi. Şu an için herhangi bir takımla anlaşmamış olan deneyimli oyuncu, boş zamanlarının keyfini çıkarıyor.

Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım”

Eyüpspor’da zorluklar ve hayal kırıklıkları

Babel, Eyüpspor'daki zorlu dönemine ışık tuttu: "Deplasman maçları için üç gün öncesinden yola çıkardık; bu, evden yarım haftadan fazla uzak kalmak demekti." Futbolcunun bu durumu zihinsel olarak zorlayıcı bulduğu belirtildi. Ayrıca, tazminat konusunda anlaşmazlık yaşaması ve kasıtlı olarak maç kadrosuna alınmaması gibi durumlar da Babel'in psikolojisini olumsuz etkiledi.

Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım”

İstanbul'da kalmak istiyordu ama...

Babel, İstanbul'da kalmak istediğini fakat kış döneminde hiçbir İstanbul kulübünde yer bulamadığını açıkladı. Bu durum, başka bir şehre taşınma fikrine sıcak bakmamasına yol açtı.

Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım”

Hollanda'ya dönüş mümkün mü?

Hollandalı oyuncu, Hollanda'ya dönüş ihtimali hakkında da konuştu: "Bir yerde hala önemli olabiliyorsanız bu egonuzu okşuyor. Ancak şimdilik egomu bir kenara bıraktım" diyerek geleceği hakkında ipucu verdi.

Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım”

# istanbul

26 Mar 2024 - 00:35 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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