Ryan Babel: “Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım”

Eski Eyüpspor ve Hollandalı milli futbolcu Ryan Babel, futbol kariyerine dair belirsizliklerini ve Eyüpspor tecrübesiyle ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Trendyol 1. Lig'de forma giydikten sonra serbest statüde kalan Babel, geleceği hakkında konuştu ve Eyüpspor'daki günlerinden bahsetti.

Kariyerinde yeni bir sayfa mı?

Futbolu çok sevdiğini belirten Babel, "Futbolu bırakıp bırakmadığımı henüz bilmiyorum. Hala bunu anlamaya çalışıyorum" diyerek kariyerinin geleceğiyle ilgili belirsizliklerini dile getirdi. Şu an için herhangi bir takımla anlaşmamış olan deneyimli oyuncu, boş zamanlarının keyfini çıkarıyor.

Eyüpspor’da zorluklar ve hayal kırıklıkları

Babel, Eyüpspor'daki zorlu dönemine ışık tuttu: "Deplasman maçları için üç gün öncesinden yola çıkardık; bu, evden yarım haftadan fazla uzak kalmak demekti." Futbolcunun bu durumu zihinsel olarak zorlayıcı bulduğu belirtildi. Ayrıca, tazminat konusunda anlaşmazlık yaşaması ve kasıtlı olarak maç kadrosuna alınmaması gibi durumlar da Babel'in psikolojisini olumsuz etkiledi.

İstanbul'da kalmak istiyordu ama...

Babel, İstanbul'da kalmak istediğini fakat kış döneminde hiçbir İstanbul kulübünde yer bulamadığını açıkladı. Bu durum, başka bir şehre taşınma fikrine sıcak bakmamasına yol açtı.

Hollanda'ya dönüş mümkün mü?

Hollandalı oyuncu, Hollanda'ya dönüş ihtimali hakkında da konuştu: "Bir yerde hala önemli olabiliyorsanız bu egonuzu okşuyor. Ancak şimdilik egomu bir kenara bıraktım" diyerek geleceği hakkında ipucu verdi.