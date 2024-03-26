Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı

Antalya, Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyona, spor dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve Bolu sporcuları, kariyerlerinde unutulmaz bir başarıya imza attı. Genç yeteneklerin hünerlerini sergilediği bu önemli organizasyonda, Bolu sporcuları madalya tablosunda önemli bir yer edindi.

Büyükler kategorisinde Demir ve Ekici rüzgarı

Bolu’nun yetenekli sporcuları, büyükler ve gençler kategorisinde mücadele ederek, takım ve bireysel performanslarıyla göz doldurdu. Sercan Demir, büyükler kategorisinde Barfiks ve Paralel Bar aletlerinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ahmet Burak Ekici, Kulplu Beygir aletinde altın madalyaya uzanarak, büyükler kategorisine muhteşem bir başlangıç yaptı. Bolu büyükler takımı, sergilediği başarılı performans ile Türkiye genelinde 3. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Kartın kardeşlerden madalya şov

Gençler kategorisinde ise, Emirhan Kartın ve Metehan Kartın kardeşler madalyaları topladı. Emirhan, Barfiks, Atlama Masası, Halka ve Yer aletlerinde üstün bir performans sergileyerek, Türkiye genelinde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Metehan ise Paralel Bar, Atlama Masası ve Halka aletlerinde altın ve bronz madalyaların sahibi oldu.

Geleceğin şampiyonları Bolu’da yetişiyor

Gençler takımı, takım olarak gümüş madalya kazanarak, Bolu'nun artistik cimnastik alanında bir güç merkezi olduğunu kanıtladı. Bu başarılar, Bolu’nun yetiştirdiği genç yeteneklerin ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilecek düzeyde olduğunun bir göstergesi.

Cimnastikçilerin gözü yüksekte

Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda elde edilen bu başarılar, Bolu sporcularının disiplin, azim ve yeteneklerinin birleşimiyle mümkün oldu. Antrenörler ve sporcular, gelecek yarışmalarda daha fazla başarı elde etmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.