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Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Bolu TOHM sporcuları, altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Mustafa Aykan
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Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı mask
Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı
Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı
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Antalya, Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyona, spor dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve Bolu sporcuları, kariyerlerinde unutulmaz bir başarıya imza attı. Genç yeteneklerin hünerlerini sergilediği bu önemli organizasyonda, Bolu sporcuları madalya tablosunda önemli bir yer edindi.

Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı

Büyükler kategorisinde Demir ve Ekici rüzgarı

Bolu’nun yetenekli sporcuları, büyükler ve gençler kategorisinde mücadele ederek, takım ve bireysel performanslarıyla göz doldurdu. Sercan Demir, büyükler kategorisinde Barfiks ve Paralel Bar aletlerinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ahmet Burak Ekici, Kulplu Beygir aletinde altın madalyaya uzanarak, büyükler kategorisine muhteşem bir başlangıç yaptı. Bolu büyükler takımı, sergilediği başarılı performans ile Türkiye genelinde 3. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı

Kartın kardeşlerden madalya şov

Gençler kategorisinde ise, Emirhan Kartın ve Metehan Kartın kardeşler madalyaları topladı. Emirhan, Barfiks, Atlama Masası, Halka ve Yer aletlerinde üstün bir performans sergileyerek, Türkiye genelinde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Metehan ise Paralel Bar, Atlama Masası ve Halka aletlerinde altın ve bronz madalyaların sahibi oldu.

Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı

Geleceğin şampiyonları Bolu’da yetişiyor

Gençler takımı, takım olarak gümüş madalya kazanarak, Bolu'nun artistik cimnastik alanında bir güç merkezi olduğunu kanıtladı. Bu başarılar, Bolu’nun yetiştirdiği genç yeteneklerin ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilecek düzeyde olduğunun bir göstergesi.

Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı

Cimnastikçilerin gözü yüksekte

Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda elde edilen bu başarılar, Bolu sporcularının disiplin, azim ve yeteneklerinin birleşimiyle mümkün oldu. Antrenörler ve sporcular, gelecek yarışmalarda daha fazla başarı elde etmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Bolu’dan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihi başarı

# türkiye, spor, uluslararası

26 Mar 2024 - 09:09 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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