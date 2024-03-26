26 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 26 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 26 Mart OLAN İŞ İLANLARI

FENERBAHÇE SPOR ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

KANDEMİR EĞİTİM DANIŞMANLIK MAKİNA GIDA VE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.- Beden İşçisi (Genel)

BALORMAN INT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

SÜRMEN GIDA HAZIR YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Kasiyer

EMA GIDA T URİZM İNŞAAT HAYVANCILIK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Aşçı

KAYA TURİS TİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK A.Ş.- Proses İşçisi

ERMAK ELEK.MAKİNASAN.TİC.A.Ş.- Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)