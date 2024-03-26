26 Mart 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan,Yeniçağ, Göynük, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

26 Mart 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MENGEN
|ŞIHLAR
|ESKİPAZAR MENGEN YOLU
|26.03.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|YENİÇAĞA
|MERKEZ, YAYLA, YAYLA EVLERİ, YUKARIKULDAN
|AKINCILAR (DELLER) YAYLASI, AKINCILAR YAYLA YOLU, AŞAĞIKULDAN KÖYÜ YOLU, YUKARIKULDAN KÖY YOLU, YUKARIKULDAN KÖYÜ YOLU
|26.03.2024
|09:30
|13:00
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|DEVECILER, DEVECİLER
|31 SK., 34, 34 SK., DEVECILER, DEVECILER/1, DEVECİLER, DEVECİLER CD., DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, OSMANLI
|26.03.2024
|14:00
|17:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|BAYINDIR MERKEZ
|BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ YOLU
|26.03.2024
|11:00
|12:00
|BOLU
|MUDURNU
|ÇAYKÖY
|ATATÜRK CAD, ÇAYKÖY MAH, ORTAKÖY KÖY YOLU
|26.03.2024
|10:00
|13:30
|BOLU
|MUDURNU
|100.YIL
|100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, GÖYNÜK YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ
|26.03.2024
|14:00
|15:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ
|KURTLAR KÖY YOLU
|26.03.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|ALIÇÖREN, KÜLTÜR, YUVA
|ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, DR.SUAT UMAY SK., YUVA ÇAYDURT, YUVA KÖYÜ YOLU, YUVA MERKEZ KÖY SOKAĞI
|26.03.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ÇANAKÇILAR, MERKEZ
|ÇANAKCILAR KÖYÜ YOLU, ÇANAKÇILAR KÖY YOLU
|26.03.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|SAZAKSEYHLER YAYLASI, SAZAKŞEYHLER YAYLASI, YUKARI
|-, SAZAKLAR KÖYÜ, SAZAKŞEYHLER KÖYÜ YOLU
|26.03.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|DEĞİRMENDERESİ
|DEĞİRMENDERESİ KÖYÜ YOLU
|26.03.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|EVRIL
|EVRIL MAHALLE YOLU
|26.03.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ, MÜSTAKİMLER
|MENGEN YOLU, MUSTAKİMLER YOLU, MÜSTAKIMLER MERKEZ KÖY YOLU, MÜSTAKİMLER KÖYÜ YOLU
|26.03.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|HAN, KALENDEROĞLU
|KÜPLÜCE, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU
|26.03.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, TATAROGLU, TATAROĞLU
|DERE MAHALLE YOLU, DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU
|26.03.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|AKTAŞ
|ŞEHİT GÜVEN KESKİN CD.
|26.03.2024
|09:30
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|SÜMER, TABAKLAR
|2871. SK., ÇIĞIRTKANLAR CD., DÖNER, DÖNER SK., NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SOK., YÜCEL SK.
|26.03.2024
|09:30
|17:30
|BOLU
|MERKEZ
|SÜMER, TABAKLAR
|ANADOLU SK., ARDA SK., BİLGİN SK., ÇIGIRTKANLAR, GÜNDÜZ SK., NECİP FAZIL KISAKÜREK BULVAR
|26.03.2024
|09:30
|17:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|GÖZLER
|GÖZLER MAHALLE YOLU, MEMECELER GÖZLER MAH
|26.03.2024
|09:00
|15:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.