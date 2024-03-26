26 Mar 2024 - 09:19- Gündem G:

26 Mart 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan,Yeniçağ, Göynük, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

26 Mart 2024 Salı Bolu Merkez, Dörtdivan, Mengen, Yeniçağ, Göynük, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
26 Mart 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan,Yeniçağ, Göynük, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

26 Mart 2024 Salı Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGEN ŞIHLAR ESKİPAZAR MENGEN YOLU26.03.202409:3015:00
BOLUYENİÇAĞA MERKEZ, YAYLA, YAYLA EVLERİ, YUKARIKULDAN AKINCILAR (DELLER)  YAYLASI, AKINCILAR YAYLA YOLU, AŞAĞIKULDAN KÖYÜ YOLU, YUKARIKULDAN KÖY YOLU, YUKARIKULDAN KÖYÜ YOLU26.03.202409:3013:00
BOLUDÖRTDİVAN DEVECILER, DEVECİLER 31 SK., 34, 34 SK., DEVECILER, DEVECILER/1, DEVECİLER, DEVECİLER CD., DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, OSMANLI26.03.202414:0017:00
BOLUGÖYNÜK BAYINDIR MERKEZ BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ YOLU26.03.202411:0012:00
BOLU MUDURNU ÇAYKÖY ATATÜRK CAD, ÇAYKÖY MAH, ORTAKÖY KÖY YOLU26.03.202410:0013:30
BOLUMUDURNU 100.YIL 100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, GÖYNÜK YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ26.03.202414:0015:00
BOLUMUDURNU MERKEZ KURTLAR KÖY YOLU26.03.202410:0013:00
BOLUMERKEZ ALIÇÖREN, KÜLTÜR, YUVA ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, DR.SUAT UMAY SK., YUVA ÇAYDURT, YUVA KÖYÜ YOLU, YUVA MERKEZ KÖY SOKAĞI26.03.202414:0015:30
BOLUMERKEZ ÇANAKÇILAR, MERKEZ ÇANAKCILAR KÖYÜ YOLU, ÇANAKÇILAR KÖY YOLU26.03.202411:3013:30
BOLUMERKEZ SAZAKSEYHLER YAYLASI, SAZAKŞEYHLER YAYLASI, YUKARI -, SAZAKLAR KÖYÜ, SAZAKŞEYHLER KÖYÜ YOLU26.03.202409:0011:00
BOLUMERKEZ DEĞİRMENDERESİ DEĞİRMENDERESİ KÖYÜ YOLU26.03.202414:0015:30
BOLUMERKEZ EVRIL EVRIL MAHALLE YOLU26.03.202411:3013:30
BOLUMERKEZ MERKEZ, MÜSTAKİMLER MENGEN YOLU, MUSTAKİMLER YOLU, MÜSTAKIMLER MERKEZ KÖY YOLU, MÜSTAKİMLER KÖYÜ YOLU26.03.202409:0011:00
BOLUMERKEZ HAN, KALENDEROĞLU KÜPLÜCE, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU26.03.202411:3013:30
BOLUMERKEZ DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, TATAROGLU, TATAROĞLU DERE MAHALLE YOLU, DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU26.03.202409:0011:00
BOLUMERKEZ AKTAŞ ŞEHİT GÜVEN KESKİN CD.26.03.202409:3011:00
BOLUMERKEZ SÜMER, TABAKLAR 2871. SK., ÇIĞIRTKANLAR  CD., DÖNER, DÖNER SK., NECİP  FAZIL KISA KÜREK BULVAR, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SOK., YÜCEL SK.26.03.202409:3017:30
BOLUMERKEZ SÜMER, TABAKLAR ANADOLU SK., ARDA SK., BİLGİN SK., ÇIGIRTKANLAR, GÜNDÜZ SK., NECİP FAZIL KISAKÜREK BULVAR26.03.202409:3017:30
BOLUGÖYNÜK GÖZLER GÖZLER MAHALLE YOLU, MEMECELER GÖZLER MAH26.03.202409:0015:00
# tarih, mudurnu, elektrik

26 Mar 2024 - 09:19 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL