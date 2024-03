Mudurnu'da kütüphane haftası miniklerle hatırlandı

Dumlupınar İlkokulu, Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında minikler kütüphanede kitap okuyarak keyifli vakit geçirdi. Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu da etkinliğe katılarak, öğrencilere başarılar diledi.

Her gün kitap okunması gerektiğini dile getiren öğrenci Hacer Azra Özçelik, "Bu hafta Kütüphane Haftasındayız. Her gün kütüphaneye gelip bilgilendirici kitaplar okumalıyız. Sadece Kütüphane Haftasında değil, her gün kitap okumalıyız" dedi.



3. sınıf öğrencisi Tarık Emir Tuna ise "Biz çocuklar olarak kitap okumayı çok seviyoruz. Umarım büyükler de öyledir. Şu anda da Mudurnu Halk Kütüphanesindeyiz. Kaymakam Bey de geldi ve bize bir sürü hediyeler verdi" diye konuştu.