- Eğitim

Mudurnu'da kütüphane haftası miniklerle hatırlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ilkokul öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphanede kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Mudurnu'da kütüphane haftası miniklerle hatırlandı mask
Mudurnu'da kütüphane haftası miniklerle hatırlandı
Mudurnu'da kütüphane haftası miniklerle hatırlandı
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Dumlupınar İlkokulu, Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında minikler kütüphanede kitap okuyarak keyifli vakit geçirdi. Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu da etkinliğe katılarak, öğrencilere başarılar diledi.

Mudurnu'da kütüphane haftası miniklerle hatırlandı

Her gün kitap okunması gerektiğini dile getiren öğrenci Hacer Azra Özçelik, "Bu hafta Kütüphane Haftasındayız. Her gün kütüphaneye gelip bilgilendirici kitaplar okumalıyız. Sadece Kütüphane Haftasında değil, her gün kitap okumalıyız" dedi.

Mudurnu'da kütüphane haftası miniklerle hatırlandı


3. sınıf öğrencisi Tarık Emir Tuna ise "Biz çocuklar olarak kitap okumayı çok seviyoruz. Umarım büyükler de öyledir. Şu anda da Mudurnu Halk Kütüphanesindeyiz. Kaymakam Bey de geldi ve bize bir sürü hediyeler verdi" diye konuştu.
# mudurnu

26 Mar 2024 - 09:30 Bolu/ Mudurnu- Eğitim

Mahreç  Osman Aykan

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