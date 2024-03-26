Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Haftanın Dokunulmazlık Oyunu: Büyük Mücadele

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununun kazananı büyük bir merak konusu oldu. Takımların kıyasıya mücadelesine sahne olan oyun sonucunda, Mavi Takım bu sefer rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Böylece dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım, eleme adayı belirleme sürecine girdi.

Eleme Adayları Kimler Oldu?

Survivor All Star 2024'te bu hafta gerçekleşen eleme sürecinde, ilk eleme adayı olarak Aleyna'nın ismi öne çıktı. Ardından Aysu, yarışmanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. En sonunda, Mavi Takım'ın kaybettiği dokunulmazlık oyununun ardından Berna, haftanın üçüncü eleme adayı olarak seçildi. Böylece eleme potasındaki yerini aldı.

Survivor'da Bu Hafta

Survivor All Star 2024'te her hafta gerçekleşen eleme süreci, bu hafta kadın yarışmacılar arasında gerçekleşecek. Yarışmanın dinamiklerini değiştiren tartışmalar ve stratejiler, izleyicilerin bu hafta da gözünü ekrandan ayırmamasını sağlıyor. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da takımlar arası rekabet ve dokunulmazlık oyununun sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor.

İzleyiciyi Ekrana Kilitleyen Mücadele

Survivor All Star 2024, yarışmacıların gösterdiği üstün performanslar, stratejik hamleler ve yaşanan heyecan dolu anlar ile izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta kaybeden Mavi Takım ve eleme adayları arasına giren Berna, Survivor'da yaşanan rekabetin ne kadar çetin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Survivor All Star 2024'te bu hafta yaşananlar, yarışmanın ne kadar zorlu ve rekabet dolu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Eleme adayları ve dokunulmazlık oyununun sonuçları, önümüzdeki haftalar için merakı daha da artırıyor. Survivor, her hafta yeni sürprizler ve heyecan dolu anlarla izleyicileri ekran başına davet ediyor.