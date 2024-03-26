Bolu vefat edenler.. 26 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

KAMİL YILMAZ
Doğancı köyü halkından Selahattin, Nurettin YILMAZ ve Münevver KANLICALIOĞLU’nun babaları, Sekadan emekli Mudurnulu
Cenazesi bugün Doğancı köyü camiinde öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Bolu’da 26 Mart 2024 Bugün1 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.