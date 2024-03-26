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Bolu futbolun geleceğine ev sahipliği yapıyor!

Bolu'da gerçekleşecek U14 Türkiye Şampiyonası, 03-04 Nisan'da futbolun genç yıldızlarını ağırlıyor. Türk futbolunun geleceği, heyecan dolu maçlar ve yeni keşifler için Bolu'ya davetlisiniz.

Mustafa Aykan
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Bolu futbolun geleceğine ev sahipliği yapıyor! mask
Bolu futbolun geleceğine ev sahipliği yapıyor!
Bolu futbolun geleceğine ev sahipliği yapıyor!
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Bolu, 03-04 Nisan 2024 tarihleri arasında futbolun parlayan yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından yetenekli genç sporcuları bir araya getirecek U14 Türkiye Şampiyonası, şehrin spor ve turizm potansiyelini gözler önüne seriyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (Bolu ASKF) iş birliğiyle gerçekleşecek bu büyük etkinlik, Türk futbolunun geleceğine yön verecek.

Bolu futbolun geleceğine ev sahipliği yapıyor!

Yeni yıldızlar Karaçayır'da yükseliyor

Şampiyonanın kalbi Bolu'nun seçkin spor alanlarından Karaçayır'da atacak. ASKF Başkanı Cemalettin Metin'in verdiği bilgiye göre, teknik toplantı ve kura çekimi 02 Nisan'da yapılacak, ardından iki gün sürecek müsabakalarla genç yetenekler futbolseverlerin karşısına çıkacak. 4 takımın mücadele edeceği bu önemli organizasyon, yeni futbol yıldızlarının keşfedilmesi için bir platform sunuyor.

Bolu futbolun geleceğine ev sahipliği yapıyor!

Spor ve turizmde yeni bir sayfa

Bolu, doğal güzellikleri ve üstün tesis altyapısıyla dikkat çeken bir şehir olarak, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma potansiyeline sahip. U14 Türkiye Şampiyonası, şehrin bu potansiyelini daha da güçlendirerek, Bolu'yu spor turizminde cazip bir destinasyon haline getiriyor. Yaklaşık 150 sporcunun yanı sıra teknik heyetler ve yüzlerce futbolseverin katılımıyla, şampiyona Bolu'nun sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılarda bulunacak.

Bolu futbolun geleceğine ev sahipliği yapıyor!

Futbolseverler için unutulmaz anlar

Bu özel etkinlik, genç yeteneklerin performanslarını sergileyebilecekleri ve futbolseverlerin heyecan dolu maçlar izleyebilecekleri bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda, Türk futbolunun geleceğine yön verecek yeni yıldızların keşfedilmesine olanak tanıyor.

 

Bolu futbolun geleceğine ev sahipliği yapıyor!

 

 

 

# türkiye, spor, uluslararası, nisan

26 Mar 2024 - 09:50 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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