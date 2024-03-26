Bolu Dağını kullanacak sürücüler dikkat! Görüş mesafesi 15 metreye düştü

Bolu Dağı'nda yaşanan yoğun kar yağışı ve sis, bölge sakinleri ile seyahat edenleri etkisi altına aldı. D-100 kara yolu üzerindeki bu kritik kesimde, kış koşulları sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yoğun kar ve sis görüş mesafesini etkiliyor

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı ve sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkisini gösteren bu olumsuz hava şartları, görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düşmesine neden oldu. Bu durum, sürücüler için ekstra dikkat ve özen gerektiren koşullar oluşturuyor.

Kritik noktalarda kar ve sis etkili

Kar, Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğun bir şekilde etkili olurken; sis ise özellikle Karanlıkdere ve Seymenler bölgesinde görüş mesafesini kısıtlıyor. Gün boyu süren sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini beyaz örtüye bıraktı.

Ulaşım devam ediyor

Bölgede ulaşım, kara yolları ekiplerinin yoğun karla mücadele çalışmaları sayesinde sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Trafik ekipleri, kar ve sisin hakim olduğu bu dönemde sürücülerden ekstra dikkatli olmalarını ve hava koşullarına uygun hızda seyretmelerini talep ediyor.

Güvenlik önlemleri ve tavsiyeler

Kar ve sisin etkili olduğu bölgelerde, trafik ekipleri sürücülere yönelik güvenlik önlemlerini artırıyor. Sürücülerden, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve gereken önlemleri almaları bekleniyor. Görüş mesafesinin düştüğü bu koşullarda, araç farlarının doğru şekilde kullanılması ve yavaş seyir hızı, olası kazaların önlenmesinde kritik öneme sahip.

Kara yolları ekiplerinin çalışması

Bolu Dağı'nda devam eden kar ve sis, sadece sürücüler için değil, bölge sakinleri için de dikkat edilmesi gereken koşullar oluşturuyor. Kara yolları ekiplerinin çalışmaları sayesinde, şimdilik ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Ancak bölgedeki herkesin, hava durumunu yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.