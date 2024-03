Tarım Kredi Kooperatifi Bolu Marketlerinden et fiyatlarına müdahale; 2024 Ramazan’ın da et nasıl bu kadar ucuz olabilir?

Türkiye'de et fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, vatandaşların en temel gıda maddelerine erişiminde zorluklar yaşanmaya başladı. Bu duruma çözüm olarak, Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında önemli bir protokol imzalandı.

Uygun Fiyatlı Etin Yeni Adresi

Bu protokol sayesinde, vatandaşlar artık daha uygun fiyatlara et ürünlerine erişebilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2024 yılı et fiyatları, bu yeni dönemin müjdecisi olarak karşımıza çıkıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. 2024 yılında kırmızı et fiyatları 380

TL ile 575 TL, beyaz et fiyatları ise 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar, piyasadaki yüksek et fiyatlarına kıyasla oldukça rekabetçi.

Kırmızı ve Beyaz Ette Cazip Fiyatlar

Kırmızı et ürünlerinde dana kıyma 400 gram 138,90 TL, hazır döner çeşitleri 89,90 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kuşbaşı et fiyatları ise 1 kg için 384,75 TL'den başlıyor. Beyaz et ürünlerinde ise fileto 1 kg 149,90 TL, derili but 200 gram pirzola 89,90 TL gibi cazip fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Sıkça Sorulan Sorularla Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Et Ürünleri

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin et ürünleri, İstanbul Tuzla'daki modern tesislerde üretiliyor. 2024 yılı itibarıyla et fiyatları, ekonomik dalgalanmalara rağmen uygun fiyat politikasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tarım Kredi Holding, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin tek hissedarı olarak kalite ve erişilebilirliği ön planda tutuyor.

Bu yenilik, et ürünlerine erişimde yaşanan zorlukları hafifletmeyi ve vatandaşların bütçesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, uygun fiyatlı ve kaliteli et sunumuyla Türkiye'deki et piyasasında önemli bir rol oynamaya devam edecek.