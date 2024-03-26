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Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde kalpleri ısıtan iftar

Yeniçağa'da, müftülük öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle düzenlenen iftar programı, esnaf ve yerel yöneticileri bir araya getirdi. Kuran tilaveti ve dualarla maneviyat dolu bir akşam yaşandı.

Osman Aykan
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Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde kalpleri ısıtan iftar mask
Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde kalpleri ısıtan iftar
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Yeniçağa ilçesinde, sanayi ve çarşı esnafının katılımıyla, yerel dayanışmanın ve komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Bu özel etkinlik, Yeniçağa Müftülüğü'nün öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle gerçekleşti ve ilçenin sosyal hayatına katkıda bulunmayı amaçladı.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde kalpleri ısıtan iftar

Hayırseverlerin desteklediği iftar buluşması

Program, Yeniçağa Belediyesi'nin düğün salonunda yapıldı. Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Müftüsü Hasan Dinç, çeşitli camilerin imamları ve bol sayıda sanayi ile çarşı esnafı bu özel akşamda bir araya geldi. Katılımcılar, iftar öncesi düzenlenen Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla manevi bir atmosferde buluştular.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde kalpleri ısıtan iftar

Topluluk içinde manevi bir buluşma

Bu birliktelik, ezanın okunmasıyla zirveye ulaştı ve oruçlar, toplu bir şekilde açıldı. Program, Yeniçağa'daki esnaflar arasında kardeşlik bağlarını güçlendirirken, hayırseverlerin de desteğiyle gerçekleşen bu organizasyon, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek sosyal dayanışmayı pekiştirdi.

Yeniçağa'dan örnek dayanışma

Bu özel etkinlik, Yeniçağa'nın sadece bir ilçe olmadığını, aynı zamanda sıkı bir topluluk olduğunu gösterdi. Sanayi ve çarşı esnafının yanı sıra, yerel yöneticiler ve din görevlilerinin de katılımıyla, Yeniçağa'nın kültürel ve sosyal dokusuna katkı sağlayan bir dayanışma örneği sergilendi.

# belediye

26 Mar 2024 - 10:11 Bolu/ Yeniçağa- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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