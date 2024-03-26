- Teknoloji

Sabancı Holding'den dijital dönüşümde yapay zekâ vurgusu

Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, dijital dönüşüm ve yapay zekâ alanındaki stratejik önceliklerini vurgulayarak, bu alanda uluslararası platformlarda Türk iş dünyasını temsil etmenin önemine dikkat çekti.

Esra Perçin
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Sabancı Holding'den dijital dönüşümde yapay zekâ vurgusu mask
Sabancı Holding'den dijital dönüşümde yapay zekâ vurgusu
Sabancı Holding'den dijital dönüşümde yapay zekâ vurgusu
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Yapay zekâ ile dijital dönüşümde öncü rol

Londra'da düzenlenen Yıllık İş Dünyası İnovasyon Zirvesi'nde konuşan Speur, veri ve yapay zekâ altyapısının dijital ölçeklenme için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Sabancı Holding'den dijital dönüşümde yapay zekâ vurgusu

Veri, yeni çağın petrolü

Max Speur, verinin günümüz dünyasında yeni bir hammadde olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. "Veri artık yeni petrol" benzetmesini kullanarak, verinin değerini vurgulayan Speur, ancak bu verilerin doğru altyapı ve lojistikle işlenmesi gerektiğine işaret etti.Sabancı Holding'den dijital dönüşümde yapay zekâ vurgusu

Yapay zekâda altyapı ve yetkinlik önemi

Yapay zekâ modellerinin etkin bir şekilde çalıştırılabilmesi için gerekli altyapı ve yetkinliklerin önemini vurgulayan Speur, bulut teknolojileri ve veri merkezlerinin mevcut ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını dile getirdi. Sabancı Holding olarak bu alana odaklanmanın, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm vizyonlarıyla uyumlu olduğunu belirtti.Sabancı Holding'den dijital dönüşümde yapay zekâ vurgusu

Geleceğin teknolojilerine yatırım

Speur, yapay zekâ modelleri için gerekli olan 38 GW'lik ilave kapasite ihtiyacına dikkat çekerek, bu alandaki yatırımların Sabancı Holding'in gelecek teknolojilere olan bakış açısını yansıttığını ifade etti. Bulut teknolojileri ve yeşil veri merkezleri yatırımlarının, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacağını vurguladı.Sabancı Holding'den dijital dönüşümde yapay zekâ vurgusu

26 Mar 2024 - 10:30 - Teknoloji

Mahreç  Esra Perçin

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