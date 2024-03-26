- Asayiş

Jandarma, otobüste büyük miktarda uyuşturucu yakaladı!

Anadolu Otoyolu'nda jandarma tarafından düzenlenen denetimlerde, yolcu otobüsünde gizlenmiş 1 kilo 48 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadelede büyük bir başarıya imza atıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Jandarma, otobüste büyük miktarda uyuşturucu yakaladı! mask
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Yolcu Otobüslerinde Sıkı Denetim

Bolu bölgesinde, Anadolu Otoyolu üzerinde yapılan denetimler, jandarma ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele yürüttüğünü gösteriyor. Narkotik köpeklerinin de desteklediği aramalarda, yolcuların eşyaları detaylı bir şekilde incelendi. Bu kapsamlı kontroller sırasında, dikkat çeken bir durum tespit edildi. Uyuşturucu Kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmış ekipler, bir yolcunun bagajında ve kişisel eşyaları arasında gizlenmiş toplamda 1 kilo 48 gram skunk maddesine ulaştı.

Jandarma, otobüste büyük miktarda uyuşturucu yakaladı!

Operasyon Detayları

İlgili yolcu, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu hızla tespit edildi ve gözaltına alındı. Ekiplerin uyuşturucu ile mücadeledeki başarısı, bölgedeki yolcu otobüslerinde uyuşturucu taşınmasının önüne geçilmesinde kritik bir rol oynuyor. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan yasal işlemler başlatıldı.
# jandarma

26 Mar 2024 - 10:52 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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