Vestel’den FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup'a destek

Türk teknoloji sektörünün öncü isimlerinden Vestel, spora desteğini sürdürerek yeni bir başarıya daha imza attı. 29-31 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup’ın isim sponsoru olma onurunu kazandı. Bu önemli organizasyon, uluslararası arenada Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı prestijli etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Antalya'da nefes kesici organizasyon

Dünyanın dört bir yanından gelen 109 sporcu, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Bu uluslararası etkinlik, 28 farklı ülkenin katılımıyla cimnastik dünyasında büyük bir heyecana sahne olacak. Vestel, bu büyük organizasyonun isim sponsoru olarak, Türk cimnastiğine olan bağlılığını ve desteğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Vestel ve Türk Cimnastiği

Vestel, Türk sporuna olan desteğini sadece bu etkinlikle sınırlamıyor. 2022 yılından bu yana Türkiye Cimnastik Federasyonu ile sıkı bir iş birliği içinde olan şirket, federasyonun co-sponsoru ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Dal'ın ana sponsoru olarak önemli katkılarda bulunuyor.

7 farklı kategoride Vestel

Kadın ve erkeklerde Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Sponsoru olarak yedi farklı kategoride cimnastik sporuna destek veren Vestel, bu sporun ülkemizde daha da ilerlemesine önemli katkılar sağlıyor.

Vestel'in spora katkıları devam ediyor

Bu büyük iş birliği, Vestel'in sporun her alanında genç yetenekleri destekleme misyonunun bir parçası. Cimnastikte ulusal ve uluslararası başarıların artması için gereken desteği sağlayarak Türk sporunun gelişimine katkıda bulunuyor. Antalya'daki bu uluslararası organizasyon, Vestel'in sporun ve sporcunun yanında olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.