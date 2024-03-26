İmamoğlu’ndan Ekrem Velioğlu'na tam destek!

İmamoğlu'nun Karacasu çağrısı: Birlikte başarıya!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir destek videosu aracılığıyla Bolu'nun Karacasu beldesi için seferberlik çağrısı yaptı. CHP'nin adayı Ekrem Velioğlu'na güçlü bir destek veren İmamoğlu, İstanbul'un zengin deneyimini Karacasu'nun gelişimi için seferber edeceklerini duyurdu.

Karacasu'da seçim heyecanı İmamoğlu ile katlandı

Karacasu'da yerel seçim atmosferi, İmamoğlu'nun destek videosu ile yeni bir boyut kazandı. CHP adayı Ekrem Velioğlu için dile getirilen başarı dilekleri, bölgede seçim sürecine dinamizm kattı ve umutları yeşertti.

Bolu'dan yükselen destek dalgası

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan'ın açıklamalarının ardından İmamoğlu'nun desteği, Karacasu'da büyük bir coşku yarattı. Video mesaj, bölge halkı tarafından büyük bir ilgi ve olumlu tepki ile karşılandı.

İstanbul deneyimi Karacasu'nun geleceğine ışık tutacak

İmamoğlu, verdiği mesajda, İstanbul'un birikim ve gücünü Karacasu'ya taşıyacaklarını vurguladı. Bu destekle birlikte, beldenin geleceğine yönelik yeni projeler ve yatırımların önü açılacak, yerel seçimlerin önemi bir kez daha ön plana çıkarılacak.

Ekrem Velioğlu ile yeni dönem heyecanı

İBB Başkanı, 1 Nisan'dan sonra Ekrem Velioğlu ile birlikte çalışma arzusunu dile getirdi. Bu iş birliği, Karacasu için umut vaad eden bir geleceğin habercisi olarak görülüyor.

Karacasu'nun gelişimine katkı sağlayacak güç birliği

İmamoğlu'nun desteği, Tanju Özcan'ın Karacasu'daki çalışmalarına da güç katıyor. İstanbul'un deneyimi ve desteği, beldenin sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine önemli katkılar sağlayacak, bölge halkı seçimlere büyük bir umut ve beklenti ile bakıyor.