Maaş promosyonları ne olacak?

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanlarının maaş promosyonlarının mevcut ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Geçmiş dönem anlaşmalarının artık yeterli olmadığını belirten Yazgan, bu konuda somut adımların atılmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Emekli promosyonlarındaki artış, taleplerin haklılığını gösteriyor

Devlet bankaları tarafından emekli maaşlarına yönelik başlatılan promosyon artışları, Büro Memur-Sen'in taleplerinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor. Yazgan, bu gelişmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kamuda çalışanlar için benzer bir adımın atılmasını beklemelerine yol açtığını dile getirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan olumlu geri dönüş

Büro Memur-Sen'in geçtiğimiz yıl ilgili bakanlıklara ilettiği taleplere ilk olumlu yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, maaş promosyonlarının güncellenmesi gerektiğini ve bu yönde çalışacaklarını açıkladı. Yazgan, Bakan Tunç'un duyarlı tutumuna teşekkür etti.

Maaş promosyon anlaşmaları

Yusuf Yazgan, geçen yıl imzalanan maaş promosyon anlaşmalarının, maaşlardaki artışlar nedeniyle yetersiz kaldığını vurguladı. Bankalarla yapılan protokollerin, güncel ekonomik şartlar ve piyasalardaki faiz oranları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Diğer bakanlıklardan da benzer adımlar bekleniyor

Yazgan, Adalet Bakanlığı'nın olumlu tutumunun, diğer bakanlıklar tarafından da benimsenmesi gerektiğini söyledi. Bu, tüm kamu görevlileri için ortak bir beklenti olarak öne çıkıyor.

Büro Memur-Sen'in geniş kapsamlı talebi

Büro Memur-Sen, maaş promosyonlarının yeniden belirlenmesi konusundaki talebini, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma, Ticaret, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye Bakanlıklarına iletti. Bu talep, kamu çalışanlarının mevcut ekonomik koşullara daha iyi uyum sağlaması için kritik bir adım olarak görülüyor.