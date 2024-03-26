- Sağlık

Her altı kişiden biri bu hastalığa sahip

Türkiye'de her 6 kişiden biri migrenle mücadele ediyor. Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burcu Polat, migren farkındalığını ve doğru tedavi yöntemlerini vurguluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Her altı kişiden biri bu hastalığa sahip
Her altı kişiden biri bu hastalığa sahip
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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Burcu Polat, migrenin Türkiye'de yaygın bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Baş Ağrısı Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan açıklamada, Türkiye'deki her altı kişiden birinin migrenle mücadele ettiği vurgulandı. Migren, özellikle 50 yaş altı bireyler arasında en yaygın engelleyici hastalık olarak biliniyor.

Her altı kişiden biri bu hastalığa sahip

Kadınlarda Daha Sık Rastlanıyor

Migrenin kadınlar arasında erkeklere kıyasla 2 ila 3 kat daha fazla görüldüğü belirtiliyor. Doç. Dr. Polat, migrenin karmaşık yapısı ve çeşitli belirtileri hakkında bilgi verdi. Aurasız ve auralı migren olarak iki türü olduğunu, çoğu zaman baş ağrısı, bulantı ve ışığa hassasiyetle kendini gösterdiğini ifade etti.

Uzman Hekim Önemi ve Farkındalık

Migrenin yanlış teşhislerle karıştırılabildiğini ve bu durumun gereksiz tıbbi müdahalelere yol açabileceğini belirten Polat, doğru teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, migren farkındalığının toplumda yüzde 25 seviyesinde olduğunu, bu oranın daha da artırılması gerektiğini vurguladı.Her altı kişiden biri bu hastalığa sahip

Tedavi Yöntemleri ve Yanlış Yaklaşımlar

Doç. Dr. Polat, migren tedavisinde kullanılmaması gereken yöntemlerden bahsederek, doğru tedavi seçeneklerinin önemini vurguladı. Akut ataklar için medikal tedaviler, koruyucu tedaviler ve bazı yaşam tarzı değişiklikleri migren yönetiminde etkili olabilmektedir. Hacamat, sülük gibi alternatif tedavilerin migren tedavisinde uygun olmadığını belirtti.

Migren Dostu İş Yerleri ve Proje Katılımı

Migren dostu iş yerlerinin önemine değinen Polat, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Düzce Üniversitesi'nin bu konudaki çabaları ve aldığı "Migren Dostu İş Yeri Belgesi" ile örnek teşkil ettiği belirtildi.Her altı kişiden biri bu hastalığa sahip

# türkiye, düzce, tedavi

26 Mar 2024 - 11:15 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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