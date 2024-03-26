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Yenilikçi robotik teknolojiyle onkoloji tedavisinde dönüm noktası

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Ünitesi, robotik ilaç hazırlama cihazının devreye alınmasıyla tedavi süreçlerinde yeni bir döneme adım attı. Bu yenilikçi teknoloji, hem hasta güvenliğini artırıyor hem de ilaç israfını önleyerek maliyet etkinliğine katkı sağlıyor.

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Yenilikçi robotik teknolojiyle onkoloji tedavisinde dönüm noktası mask
Yenilikçi robotik teknolojiyle onkoloji tedavisinde dönüm noktası
Yenilikçi robotik teknolojiyle onkoloji tedavisinde dönüm noktası
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Hassas ve Güvenli İlaç Hazırlama

Prof. Dr. Onur Eşbah'ın aktardığına göre, bu robotik cihaz sitotoksik ilaçları el değmeden, gravimetrik ve volumetrik olarak hazırlayabilme özelliğine sahip. Kapalı sistem atık yönetimi ile çevreye ve hazırlayıcılara yönelik riskleri minimize ediyor. Ayrıca, ilaçların çok daha hassas bir şekilde hazırlanmasını sağlayarak, hasta güvenliğini ön planda tutuyor.

Yenilikçi robotik teknolojiyle onkoloji tedavisinde dönüm noktası

Etkinlik ve Verimlilikte Artış

Yaklaşık bir aydır kullanımda olan cihaz, daha önce kullanılan otomatik sistemlere kıyasla önemli avantajlar sunuyor. Hepa filtreleri sayesinde ilaç hazırlama ortamının steril kalmasını sağlıyor, ilaç dozajlarını mg ve ml olarak hassas bir şekilde belirleyebiliyor. Bu yenilikler, hem ilaç tasarrufu sağlıyor hem de geriye dönük izleme imkanı sunarak tedavi süreçlerinin daha etkin yönetilmesine olanak tanıyor.Yenilikçi robotik teknolojiyle onkoloji tedavisinde dönüm noktası

Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Öncelikli

Robotik ilaç hazırlama sistemi, sağlık çalışanlarının sitotoksik ajanlara maruziyetini engelliyor. Bu durum, infertilite, düşük, doğum kusurları, lösemi ve diğer kanser türleri gibi ciddi sağlık risklerinin önlenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, ilaç hazırlama sırasında olası hatalar en aza indirgenerek, hizmet kalitesi artırılıyor.

# tedavi

26 Mar 2024 - 11:19 Düzce- Teknoloji

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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