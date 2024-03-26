Yenilikçi robotik teknolojiyle onkoloji tedavisinde dönüm noktası

Hassas ve Güvenli İlaç Hazırlama
Prof. Dr. Onur Eşbah'ın aktardığına göre, bu robotik cihaz sitotoksik ilaçları el değmeden, gravimetrik ve volumetrik olarak hazırlayabilme özelliğine sahip. Kapalı sistem atık yönetimi ile çevreye ve hazırlayıcılara yönelik riskleri minimize ediyor. Ayrıca, ilaçların çok daha hassas bir şekilde hazırlanmasını sağlayarak, hasta güvenliğini ön planda tutuyor.
Etkinlik ve Verimlilikte Artış
Yaklaşık bir aydır kullanımda olan cihaz, daha önce kullanılan otomatik sistemlere kıyasla önemli avantajlar sunuyor. Hepa filtreleri sayesinde ilaç hazırlama ortamının steril kalmasını sağlıyor, ilaç dozajlarını mg ve ml olarak hassas bir şekilde belirleyebiliyor. Bu yenilikler, hem ilaç tasarrufu sağlıyor hem de geriye dönük izleme imkanı sunarak tedavi süreçlerinin daha etkin yönetilmesine olanak tanıyor.
Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Öncelikli
Robotik ilaç hazırlama sistemi, sağlık çalışanlarının sitotoksik ajanlara maruziyetini engelliyor. Bu durum, infertilite, düşük, doğum kusurları, lösemi ve diğer kanser türleri gibi ciddi sağlık risklerinin önlenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, ilaç hazırlama sırasında olası hatalar en aza indirgenerek, hizmet kalitesi artırılıyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.