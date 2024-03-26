Bolu’da mantar krizi!

Bolu'da mantar üreticileri zor durumda

Bolu'da mantar üretimi yapan çiftçiler, beklentilerin altında kalan destekler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül, konuyu kamuoyunun dikkatine sunarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a üreticilere yönelik somut adımlar atması çağrısında bulundu.

Köroğlu Kooperatifi'nin sözleri ve gerçekler

2020 yılında kurulan ve büyük umutlarla yola çıkan Köroğlu Kooperatifi, Bolu'daki vatandaşlara mantar üretimi konusunda alım garantisi vermişti. Ancak, zaman içinde bu vaatlerin yerine getirilmemesi, birçok üretim tesisinin kapanmasına neden oldu.

MHP'den Belediye Başkanına eleştiri

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, seçim kampanyaları için belediye bütçesini kullanmasını eleştirerek, mantar üreticilerine hak ettikleri ödemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Akgül, "Belediye bütçesini şehri resminizle süslemek yerine, üreticilerin emeğini ödüllendirin" şeklinde konuştu.

Üreticilerin hayal kırıklığı

Bolu'da mantar üreticiliğine girişen birçok kişi, belediyenin alım garantisi vermesiyle bu işe atılmıştı. Ancak, ödemelerin yapılmaması, üreticiler arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Belediyeden beklenen hareket

Bolu Belediyesi ve Başkanı Tanju Özcan'dan, mantar üreticilerinin yaşadığı mağduriyeti gidermek için acil adımlar atması bekleniyor. Köroğlu Kooperatifi'nin başlattığı projenin, verilen sözlerin tutulmasıyla tekrar ivme kazanması umut ediliyor.

Bolu'da dayanışma çağrısı

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün dile getirdiği eleştiriler, mantar üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Şimdi, Bolu'da bu krizin çözülmesi için yerel yönetimler ve vatandaşlar arasında bir dayanışma bekleniyor.