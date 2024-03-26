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Bolu’da mantar krizi!

Bolu Belediyesi'nin mantar üreticilerine ödeme yapmadığı iddiası krize yol açtı. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Belediye Başkanı Tanju Özcan'a “Belediye bütçesinden tüm şehri resminle kaplatacağına, mantar üreticisinin parasını öde” dedi

Arzu Sarı
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Bolu’da mantar krizi!
Bolu’da mantar krizi!
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Bolu'da mantar üreticileri zor durumda

Bolu'da mantar üretimi yapan çiftçiler, beklentilerin altında kalan destekler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül, konuyu kamuoyunun dikkatine sunarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a üreticilere yönelik somut adımlar atması çağrısında bulundu.Bolu’da mantar krizi!

Köroğlu Kooperatifi'nin sözleri ve gerçekler

2020 yılında kurulan ve büyük umutlarla yola çıkan Köroğlu Kooperatifi, Bolu'daki vatandaşlara mantar üretimi konusunda alım garantisi vermişti. Ancak, zaman içinde bu vaatlerin yerine getirilmemesi, birçok üretim tesisinin kapanmasına neden oldu.

Bolu’da mantar krizi!

MHP'den Belediye Başkanına eleştiri

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, seçim kampanyaları için belediye bütçesini kullanmasını eleştirerek, mantar üreticilerine hak ettikleri ödemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Akgül, "Belediye bütçesini şehri resminizle süslemek yerine, üreticilerin emeğini ödüllendirin" şeklinde konuştu.Bolu’da mantar krizi!

Üreticilerin hayal kırıklığı

Bolu'da mantar üreticiliğine girişen birçok kişi, belediyenin alım garantisi vermesiyle bu işe atılmıştı. Ancak, ödemelerin yapılmaması, üreticiler arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.Bolu’da mantar krizi!

Belediyeden beklenen hareket

Bolu Belediyesi ve Başkanı Tanju Özcan'dan, mantar üreticilerinin yaşadığı mağduriyeti gidermek için acil adımlar atması bekleniyor. Köroğlu Kooperatifi'nin başlattığı projenin, verilen sözlerin tutulmasıyla tekrar ivme kazanması umut ediliyor.Bolu’da mantar krizi!

Bolu'da dayanışma çağrısı

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün dile getirdiği eleştiriler, mantar üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Şimdi, Bolu'da bu krizin çözülmesi için yerel yönetimler ve vatandaşlar arasında bir dayanışma bekleniyor.

# belediye, seçim, üretim

26 Mar 2024 - 16:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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