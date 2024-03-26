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Camilerde farkındalık ziyaretleri başladı

Düzce ilinde, yaşlılara saygının önemine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında, ilginç ve dikkat çekici bir girişim hayata geçirildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde, "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, bir dizi cami ziyareti gerçekleştiriliyor.

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Camilerde farkındalık ziyaretleri başladı mask
Camilerde farkındalık ziyaretleri başladı
Camilerde farkındalık ziyaretleri başladı
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Toplumsal Farkındalık İçin Adımlar

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yaşlılara Saygı Haftası'nın ruhuna uygun olarak, toplumu bilinçlendirmek ve yaşlılara karşı saygının önemini vurgulamak amacıyla Korfa Camii'ni ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında, Ramazan ayının manevi atmosferinden faydalanarak, cami cemaati ile bir araya gelindi. Ziyaretlerin temel amacı, yaşlılara yönelik saygı ve bilincin artırılmasıydı.

Camilerde farkındalık ziyaretleri başladı

Kadınlara Özel İlgi ve Karanfiller

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, cami ziyaretleri sırasında özellikle kadın cemaati ile buluştu. Mukabele okunan bu özel günlerde, kadınlara karanfil dağıtılarak, yaşlılara saygı konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu etkinliklerle, toplumsal dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün güçlenmesi hedefleniyor.Camilerde farkındalık ziyaretleri başladı

Etkinliklerin Önemi ve Beklenen Etki

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün organize ettiği bu etkinlikler, toplumda yaşlılara karşı saygı ve anlayışın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Bu ziyaretler, aynı zamanda, Ramazan ayının manevi havasını da fırsat bilerek, farkındalık yaratma ve toplumsal bilinci artırma amacı taşıyor.Camilerde farkındalık ziyaretleri başladı
# ziyaret, düzce, ramazan

26 Mar 2024 - 11:24 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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