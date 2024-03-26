Camilerde farkındalık ziyaretleri başladı

Toplumsal Farkındalık İçin Adımlar

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yaşlılara Saygı Haftası'nın ruhuna uygun olarak, toplumu bilinçlendirmek ve yaşlılara karşı saygının önemini vurgulamak amacıyla Korfa Camii'ni ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında, Ramazan ayının manevi atmosferinden faydalanarak, cami cemaati ile bir araya gelindi. Ziyaretlerin temel amacı, yaşlılara yönelik saygı ve bilincin artırılmasıydı.

Kadınlara Özel İlgi ve Karanfiller

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, cami ziyaretleri sırasında özellikle kadın cemaati ile buluştu. Mukabele okunan bu özel günlerde, kadınlara karanfil dağıtılarak, yaşlılara saygı konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu etkinliklerle, toplumsal dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün güçlenmesi hedefleniyor.

Etkinliklerin Önemi ve Beklenen Etki

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün organize ettiği bu etkinlikler, toplumda yaşlılara karşı saygı ve anlayışın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Bu ziyaretler, aynı zamanda, Ramazan ayının manevi havasını da fırsat bilerek, farkındalık yaratma ve toplumsal bilinci artırma amacı taşıyor.