İlhan Durak: Bütçemiz küçük, yüreğimiz büyük

İlhan Durak'tan ekonomik kampanya vurgusu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim kampanyası için ayrılan bütçenin boyutu hakkında konuştu. Durak, kampanya sürecindeki maliyet iddialarına net bir yanıt vererek, diğer adaylara kıyasla en az bütçe ile hareket ettiklerini belirtti.
Kampanya bütçesi karşılaştırması
Durak, seçim kampanyası bütçelerinin genellikle büyük rakamlara ulaştığını, ancak kendisinin daha mütevazı bir yol izlediğini ifade etti. Rakiplerinin otobüsler, mobil çorba ve çay dağıtım araçları, sosyal medya sponsorlukları gibi geniş çaplı kampanya araçlarına sahip olduğunu, buna karşın kendisinin daha yerel ve samimi bir ekip ile çalıştığını dile getirdi.
Stratejik erken başlangıç
Durak, seçim kampanyasına erken bir başlangıç yapmanın faydalarını yaşadıklarını söyledi. Bu strateji sayesinde, Bolu'nun geniş kesimleri tarafından tanındığını ve bu durumun rakipleri tarafından yanlış yorumlandığını belirtti.
Algı yönetimi ve gerçekler
Rakiplerin "Durak çok para harcıyor" şeklindeki algı oyunlarına karşı Durak, seçimlerin algılarla değil, gerçeklerle kazanılacağını vurguladı. Kendisinin ve ekibinin, gönüller kazanma yoluyla seçim sürecini başarıyla tamamlayacağını ifade etti.
“En düşük bütçe bende”
Durak, kampanya sürecinde en düşük bütçeye sahip olmanın avantajlarını anlattı. Gönülleri kazanmanın, büyük bütçelerden daha etkili olduğunu ve bu yaklaşımın seçim başarısının anahtarı olduğunu dile getirdi.
Bolu Belediye Başkan Adayı olarak Durak, maddi kaynaklardan çok, insan ilişkilerine ve erken tanıtımın getirdiği avantajlara güvendiğini belirtti. Seçim sürecini, gönül bağları kurarak ve ekonomik bir bütçe ile yönetmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, kampanyasının temelini açıkladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.