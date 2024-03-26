İlhan Durak: Bütçemiz küçük, yüreğimiz büyük

İlhan Durak'tan ekonomik kampanya vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim kampanyası için ayrılan bütçenin boyutu hakkında konuştu. Durak, kampanya sürecindeki maliyet iddialarına net bir yanıt vererek, diğer adaylara kıyasla en az bütçe ile hareket ettiklerini belirtti.

Kampanya bütçesi karşılaştırması

Durak, seçim kampanyası bütçelerinin genellikle büyük rakamlara ulaştığını, ancak kendisinin daha mütevazı bir yol izlediğini ifade etti. Rakiplerinin otobüsler, mobil çorba ve çay dağıtım araçları, sosyal medya sponsorlukları gibi geniş çaplı kampanya araçlarına sahip olduğunu, buna karşın kendisinin daha yerel ve samimi bir ekip ile çalıştığını dile getirdi.

Stratejik erken başlangıç

Durak, seçim kampanyasına erken bir başlangıç yapmanın faydalarını yaşadıklarını söyledi. Bu strateji sayesinde, Bolu'nun geniş kesimleri tarafından tanındığını ve bu durumun rakipleri tarafından yanlış yorumlandığını belirtti.

Algı yönetimi ve gerçekler

Rakiplerin "Durak çok para harcıyor" şeklindeki algı oyunlarına karşı Durak, seçimlerin algılarla değil, gerçeklerle kazanılacağını vurguladı. Kendisinin ve ekibinin, gönüller kazanma yoluyla seçim sürecini başarıyla tamamlayacağını ifade etti.

“En düşük bütçe bende”

Durak, kampanya sürecinde en düşük bütçeye sahip olmanın avantajlarını anlattı. Gönülleri kazanmanın, büyük bütçelerden daha etkili olduğunu ve bu yaklaşımın seçim başarısının anahtarı olduğunu dile getirdi.

Bolu Belediye Başkan Adayı olarak Durak, maddi kaynaklardan çok, insan ilişkilerine ve erken tanıtımın getirdiği avantajlara güvendiğini belirtti. Seçim sürecini, gönül bağları kurarak ve ekonomik bir bütçe ile yönetmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, kampanyasının temelini açıkladı.