Kayıp 7 mürettebatın arayışı sürüyor

Fırtına Felaketi ve Bir Geminin Hikayesi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi, geçen yıl 19 Kasım'da şiddetli bir fırtına felaketine tanık oldu. Türk bayraklı kuru yük gemisi Kafkametler, fırtınanın şiddetiyle askeri mendireğe çarparak su alıp battı. Bu trajik olay, 12 mürettebatın hayatını derinden etkiledi. Olayın hemen ardından başlatılan kurtarma operasyonlarında, maalesef 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı, ancak 7 mürettebatın akıbeti hala belirsiz.

Umutlar Tükenmiyor: 128 Gün Süren Arama Kurtarma Çalışmaları

Kayıp 7 mürettebatın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 128 gün boyunca aralıksız devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer ilgili kurumlar, denizde ve kıyı bölgelerinde yoğun bir çaba sarf etti. Dalgıçların da katılımıyla gerçekleşen bu çalışmalar, hem deniz altında hem de liman içi ve dışı bölgelerde titizlikle yürütüldü. Paralel olarak, Kafkametler'in enkazının kaldırılması çalışmaları da sürdürülüyor.

Eş Zamanlı kaza: Pallada'nın Hikayesi

Aynı gün içinde, Ereğli'yi bir başka deniz sarsıntıya uğrattı. Kamerun bayraklı Pallada isimli gemi, ikiye bölünerek battı. Pallada'nın enkazının parçalanıp, kamyonlara yüklenmesi işlemi de devam ediyor. Bu ikiz trajediler, bölgede deniz güvenliği ve acil durum müdahale kapasitesi konularında ciddi soru işaretleri uyandırdı.