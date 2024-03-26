Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu!

Kocaeli'de trafikte öfke bitti, anlayış başladı

Bolu'dan yaklaşık 160 km uzaklıkta, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir trafik olayı sıradan bir anı insanlık dersine çevirdi. Potansiyel bir kaza sonrası yükselen tansiyon, sürücülerin oruçlu olduklarını hatırlamalarıyla tatlıya bağlandı.

Kaza korkusuyla başlayan tartışma nasıl son buldu?

Motokurye Hanifi Yarar, iftar saatine yetişmek için hızla ilerlerken, bir pikap sürücüsünün dikkatsizce yaptığı manevra neredeyse kazaya yol açıyordu. İlk öfke ve tepkinin ardından, pikap sürücüsünün özür dilemesiyle gerginlik yerini karşılıklı anlayışa bıraktı.

Oruçlu olmanın yumuşatıcı etkisi

"Tam kavga edecekken oruçlu olduğumuzu hatırladık," diyen Yarar, bu hatırlatmanın kalplerini nasıl yumuşattığını anlattı. İki sürücü, birbirlerine sarılarak özür diledi ve helalleşti, böylece olası bir kavganın önüne geçildi.

Kazadan alınan dersler

Yarar, geçmişte yaşadığı bir kaza travmasının, bu tür durumlarda verdiği tepkiler üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti. Motosiklet sürücülerinin bu hassasiyeti iyi anlayacağını ifade etti.

Sürücülere hayati çağrı

Yarar, özellikle yağışlı havalarda otomobil sürücülerine motosikletlilere karşı daha fazla dikkat göstermeleri çağrısında bulundu. Kaygan zemin ve dökülen yağın, motosiklet sürücülerini nasıl etkileyebileceğine dikkat çekti.

Bu olay, trafikte yaşanan gerilimli anların, empati ve anlayışla nasıl çözülebileceğinin canlı bir örneğini sundu. İki sürücünün kask kamerasına yansıyan bu duygusal buluşması, trafikteki insan ilişkilerine dair umut verici bir mesaj olarak kaydedildi.