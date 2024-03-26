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Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu!

Bolu’ya 1.5 saat uzaklıktaki Kocaeli, Kartepe'de yaşanan bir trafik gerilimi, sürücülerin oruçlu olduklarını hatırlamasıyla barışçıl bir sonuca ulaştı. Kaza yapmaktan son anda kurtulan iki sürücü, öfkenin yerini anlayışa bırakarak sarılarak helalleşti

Arzu Sarı
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Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu! mask
Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu!
Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu!
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Kocaeli'de trafikte öfke bitti, anlayış başladı

Bolu'dan yaklaşık 160 km uzaklıkta, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir trafik olayı sıradan bir anı insanlık dersine çevirdi. Potansiyel bir kaza sonrası yükselen tansiyon, sürücülerin oruçlu olduklarını hatırlamalarıyla tatlıya bağlandı.

Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu!

Kaza korkusuyla başlayan tartışma nasıl son buldu?

Motokurye Hanifi Yarar, iftar saatine yetişmek için hızla ilerlerken, bir pikap sürücüsünün dikkatsizce yaptığı manevra neredeyse kazaya yol açıyordu. İlk öfke ve tepkinin ardından, pikap sürücüsünün özür dilemesiyle gerginlik yerini karşılıklı anlayışa bıraktı.

Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu!

Oruçlu olmanın yumuşatıcı etkisi

"Tam kavga edecekken oruçlu olduğumuzu hatırladık," diyen Yarar, bu hatırlatmanın kalplerini nasıl yumuşattığını anlattı. İki sürücü, birbirlerine sarılarak özür diledi ve helalleşti, böylece olası bir kavganın önüne geçildi.

Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu!

Kazadan alınan dersler

Yarar, geçmişte yaşadığı bir kaza travmasının, bu tür durumlarda verdiği tepkiler üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti. Motosiklet sürücülerinin bu hassasiyeti iyi anlayacağını ifade etti.

Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu!

Sürücülere hayati çağrı

Yarar, özellikle yağışlı havalarda otomobil sürücülerine motosikletlilere karşı daha fazla dikkat göstermeleri çağrısında bulundu. Kaygan zemin ve dökülen yağın, motosiklet sürücülerini nasıl etkileyebileceğine dikkat çekti.Oruçlu olmasalar kim bilir neler olurdu!

Bu olay, trafikte yaşanan gerilimli anların, empati ve anlayışla nasıl çözülebileceğinin canlı bir örneğini sundu. İki sürücünün kask kamerasına yansıyan bu duygusal buluşması, trafikteki insan ilişkilerine dair umut verici bir mesaj olarak kaydedildi.

# trafik, otomobil

26 Mar 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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